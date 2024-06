Arath de la Torre es el quinto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México

La misma conductora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, fue quien reveló en la emisión del programa HOY, al quinto habitante del famosos reality show.

Fue durante el programa de este martes 25 de junio, en la que se anunció a quien podría optar al triunfo en la casa más famosa de la televisión, tal cual lo logró en 2023, Wendy Guevara.

Hasta el momento son cinco los confirmados oficialmente: Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Mario Bezares y Agustín Fernández; a ellos se le sumó Arath de la Torre.

Antes de ser revelado, Arath de la Torre personificó a Luis Miguel, a la maestra Ema Pulido y a su icónico personaje “Pancho López”.

“Yo juré que nunca lo iba a hacer, yo no quería. Fue mi mujer y mis hijos quienes me convencieron, ellos me animaron. Fue una decisión difícil, pero hay que hacerlo. Estoy contento, privilegiado y agradecido”, expresó el actor, quien en el pasado participó en Brother VIP.

Comentó que su intención es hacer “mucha comedia y mucho humor”, dentro del reality show. “Quiero que las nuevas generaciones me conozcan. Creo que la experiencia me va a ayudar, esta propuesta me llegó desde noviembre (del 2023) y he tenido la oportunidad de trabajar qué parte de mi hacer y cuál no”, dijo.