¿Adrián Marcelo en Sale el Sol? Estas fueron sus 3 impactantes exigencias para aceptar la conducción

Adrián Marcelo declaró, cuando todavía estaba en La Casa de los Famosos México, que había aceptado entrar al reality para después pedir una oportunidad en la televisión Sale el Sol?

No cabe duda de que “El capitán”, como algunos fans del youtuber regio comenzaron a nombrarlo, causó una auténtica sensación entre la audiencia a pesar de sus escandalosas polémicas y sus fuertes chistes de “humor negro” que a la larga le trajeron dificultades; de hecho, en el pasado, una popular televisora intentó contratarlo.

¡Así es! A decir de Alex Kaffie, hace tiempo Imagen Televisión estuvo interesado en tener al youtuber entre su equipo de colaboradores cuando renovó su imagen e incluso lo contactaron para hacerle una propuesta... sin embargo, Adrián Marcelo dejó en claro que él sí se considera de “alto valor”, ¡increíble!

¿QUÉ EXIGIÓ ADRIÁN MARCELO PARA TRABAJAR EN SALE EL SOL?

No cabe duda de que, a pesar de las críticas, la presencia de Adrián Marcelo llama la atención del público debido a su irreverente personalidad e, incluso, surgió un rumor bastante convincente que colocó al influencer en La Academia.

“Nos quedamos a nada, a unos cuantos ceros de tener a Adrián Marcelo en Sale el Sol”

Ahora, surgió otra revelación que, en vez de sorprender, le dio risa a los internautas, y es que el periodista Alex Kaffie reveló que Adrián Marcelo estuvo a punto de formar parte del equipo de Sale el Sol... sin embargo, ¡no le llegaron al precio! debido a estas tres lujosas exigencias imposibles de cumplir:

Un salario mensual de 160 mil pesos

Un departamento cómodo y amueblado en el corazón de la Ciudad de México

Boletos de avión en primera clase para viajar a Monterrey cada fin de semana

¡Qué tal! Obviamente, aseguró Kaffie, estas negociaciones no prosperaron ya que las condiciones de Adrián Marcelo rayaron en lo ridículo: “Parece chiste, pero no lo es. Nos quedamos a nada, a unos cuantos ceros de tener a Adrián Marcelo en Sale el Sol”, dijo el comunicador.