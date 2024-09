La viral reacción de Ricardo Peralta tras ver VIDEOS comiéndose los mocos en Cuéntamelo Ya

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de “La Casa de los Famosos México”, ha vuelto a dar de qué hablar luego de su participación en el programa Cuéntamelo Ya.

Durante su visita al show, las conductoras lo sorprendieron al mostrarle varios videos en los que aparece comiéndose los mocos durante su estancia en el reality, lo que generó una reacción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Visiblemente incómodo y apenado, Peralta reconoció el hábito que se evidenció en los videos, pero trató de aclarar la situación.

“Yo sabía que tenía este hábito, no es que me coma los mocos (…) es que me da más asco explicarles, lo que pasó, pasó y pues ya”, comentó entre risas nerviosas.

El creador de contenido, conocido por ser un representante de la comunidad LGBTIQ+, no ocultó su vergüenza ante las imágenes y confesó que ver sus propias acciones le generaba “vómito”.

Su reacción sincera y espontánea capturó la atención de sus seguidores y desató una ola de comentarios en redes, donde muchos no dejaron pasar la oportunidad de hacer memes y bromas al respecto.

A pesar de la incomodidad del momento, Peralta se tomó la situación con humor y aseguró que está dispuesto a seguir enfrentando con actitud positiva todo lo que venga tras su paso por “La Casa de los Famosos México”.

Sin duda, su reacción se ha convertido en uno de los momentos más comentados desde su salida del programa.