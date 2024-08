Adrián Marcelo reveló la ambiciosa razón que lo impulsó a entrar a LCDLFM: ‘Me gustaría mucho’

Adrián Marcelo se sinceró con sus compañeros del Team Tierra y expuso la verdadera razón por la que aceptó participar en La Casa de los Famosos México

A pesar de que con el paso de las semanas la popularidad de Adrián Marcelo ha decaído mucho, el youtuber todavía tiene una ilusión: darse a conocer más allá de su trabajo en redes sociales y dar el gran salto a la televisión.

¡Así es! Aunque muchos inquilinos aceptaron que, principalmente decidieron entrar al reality show por dinero , Adrián Marcelo quiere ir mucho más allá de eso o de la fama, pues lo único que él desea es... una oportunidad.

ADRIÁN MARCELO QUIERE SER CONDUCTOR... ¡O INCLUSO ACTOR!

Adrián Marcelo se sinceró con sus compañeros del Team Tierra y, ante las cámaras que captan todas las actividades de los inquilinos en el reality 24/7, reveló que entró a La Casa de los Famosos México para pedir una oportunidad en el mundo de la pantalla chica.

“Ojalá me den una oportunidad haciendo lo que me gusta, platicar con las personas, conectar, entrevistar...”, reconoció el influencer, quien incluso no se conformó sólo con la conducción, ¡también se apuntó para ser actor!

Como ves, Adrián Marcelo se ilusionó mucho con la posibilidad de repetir la historia de personalidades como Wendy Guevara y Nicola Porcella; sin embargo, para los internautas esto se antoja difícil debido a su carácter voluble que le ha traído problemas en más de una ocasión.