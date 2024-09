¿Adrián Marcelo y Mario Bezares eran amigos antes de LCDLFM? Brenda Bezares impactó con sus palabras

Recientemente, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, aclaró los rumores sobre la supuesta amistad entre su esposo y Adrián Marcelo, quienes han coincidido en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFMX). Las especulaciones surgieron debido a su experiencia laboral compartida en la televisora Multimedios, y la alianza que formaron dentro del reality show.

En una entrevista para Sale el Sol, Brenda Bezares habló sobre la relación entre los conductores, confirmando que, aunque trabajaron juntos en el programa Acábatelo en 2014, su relación no pasó de lo profesional. A pesar de las teorías que surgieron por su pacto dentro de LCDLFMX para no nominarse hasta llegar a la final, Brenda dejó en claro que no existía una amistad cercana entre ellos.

Brenda aclara la relación laboral entre Mario Bezares y Adrián Marcelo

Brenda explicó que su vínculo era estrictamente laboral: “Adrián Marcelo es un excelente compañero de trabajo... pero no te podría decir que es cercano. No hemos convivido fuera del trabajo, no hemos ido a cenar ni ha estado en nuestras celebraciones familiares”, comentó.

También mencionó que la relación de Adrián con los hijos de los Bezares surgió de manera profesional, ya que ellos son productores musicales y DJs, lo que los llevó a coincidir en eventos sociales relacionados con la música.

Reflexiones de Brenda sobre el reality y la convivencia

En cuanto a la participación de Adrián Marcelo en el reality show, Brenda ofreció una reflexión más general sobre el formato: “El reality es como la vida misma. Te encuentras con personas de todo tipo, y al final, la verdadera personalidad de cada uno termina saliendo a la luz”.

Con estas declaraciones, Brenda Bezares desmintió cualquier idea de una amistad profunda entre su esposo y Adrián Marcelo, confirmando que su relación siempre fue cordial, pero limitada al entorno laboral.