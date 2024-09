Quién es Gaby Ramírez, la exnovia de Adrián Marcelo que se habría negado a casarse con él

La polémica participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México propició que su vida personal se volviera de interés del público, pues a pesar de que el comediante siempre ha sido bastante accesible con el tema de su matrimonio, habla poco de su pasado sentimental. Fue así que tras su repentina salida del reality, han adquirido relevancia algunas de estas cuestiones, sobre todo aquellas relacionadas con las mujeres que en algún momento le robaron el corazón.

Una de las historias más populares, indudablemente, es aquella que protagonizó junto a Gaby Ramírez, con la que se dice, tuvo la intención de casarse. No obstante, este propósito no habría podido materializarse por decisión de ella, que no consideró estar lo suficientemente enamorada como para unir sus vidas frente al altar.

Quién es Gaby Ramírez, la simpática exnovia de Adrián Marcelo

Karla Gabriela Ramírez Romano, mejor conocida como Gaby Ramírez, es una conductora y comediante originaria de Monterrey. Ha participado en numerosos proyectos televisivos, como Venga la Alegría, Mitad y Mitad, y actualmente Enamorándonos.

Gaby Ramírez actualmente es conductora de “Enamorándonos” Instagram

¿Por qué terminaron Gaby Ramírez y Adrián Marcelo? Esto se sabe

Durante años, se ha especulado que el presentador estaba tan enamorado de Gaby que incluso se planteó la posibilidad de casarse con ella. Sin embargo, ella se habría negado, ocasionando que su relación se terminara de manera definitiva.

Según una versión que el regiomontano proporcionó en un talk show del que era conductor, su romance con Gaby Ramírez finalizó debido a que él seguía enamorado de su ex, además de que la distancia que se interpuso entre ellos cuando la presentadora dejó la ciudad en la que ambos residían. Mientras que a ella parece no importarle mucho hablar de este episodio de su vida, por lo que han sido pocas las veces que hace mención de este tórrido noviazgo.

Gaby Ramírez y Adrián Marcelo fueron pareja en el pasado YouTube

Hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha hablado directamente del tema, aunque la prueba más contundente sería que él sí tenía claro que quería formar una familia y, poco después de romper con Ramírez, contrajo matrimonio con Karina Puente. Contrario a la conductora de “Enamorándonos”, que sigue enfocada en su trayectoria profesional y en espera de su alma gemela.