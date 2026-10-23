Conductora de ‘De Primera Mano’ destapa que estuvo DR0G4DA UN AÑO y quiso su1c1dars3

“Yo vivía en un quinto piso, me asomaba todos los días y todas las mañanas planeaba cómo mat4rme”.

Una de las conductoras del programa ‘De Primera Mano’ habló de uno de los episodios más difíciles de su vida. Y es que Addis Tuñón desveló porque terminó consumiendo medicamentos controlados que la llevaron a estar dr0grada durante un año.

La presentadora ubicó ese difícil momento a sus 23 años, cuand

“Durante un año yo estuve dr0gada. ¿Qué sucedió en ese año? No me preguntes, no sé”, dijo Addis.

o contrajo matrimonio con un médico del que se enamoró luego de romper con su novio de muchos años. Admitió que tras ofrecerle un sandwich se sintió “cuidada”.

El profesional de la salud “es muy buena persona”, confesó Addis, pero no buena pareja.

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Y tras su boda y retorno de la luna de miel por Europa se percató que no tenía intereses íntimos y poco a poco mostró menos interés en interactuar con la comunicadora por lo que ella terminó deprimida.

Al tiempo, el marido de Tuñón obtuvo un aparente permiso de su madre para llevarla a consultas psiquiátricas.

El hombre había arreglado con un amigo especialista en la materia para que medicara a Addis y ahí comenzó el infierno. “Un antidepresivo, no sabía que era y lo empiezo a tomar”, relató.

“Durante un año yo estuve drogada. ¿Qué sucedió en ese año? No me preguntes, no sé”, dijo Addis.

Luego indicó que pudo darse cuenta, con muchas dificultades, de lo que estaba pasado y “la dejo de tomar a escondidas de mi esposo. Empiezo a darme cuenta, ya que dejo de tomar eso, que estuve absolutamente dr0gada un año”.

Pero lejos de sentirse mejor, comenzó con otro delicado proceso que se presenta cuando un paciente deja de consumir el medicamento controlado ‘de golpe’.

“Cuando me doy cuenta de eso empecé a tener otro tema, que es, cuando tú interrumpes de tajo un antidepresivo vienen temas suicidas”, narró.

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¿Y cómo intentaba quitars3 la vida?

Addis contó que “venía manejando, (y decía) este juego que jugué está mal, jugué mal. ¿Cómo se resuelve? Se cambia de juego. ¿Cómo cambias de juego? Mát4t3’. Yo vivía en un quinto piso, me asomaba todos los días y todas las mañanas planeaba cómo m4t4rme. Diosito me salvó de ir más allá”, compartió.

Finalmente, al pensar cómo nunca logró llevar a cabo su plan, admitió: “Mi instinto de conservación fue ganando, pero todos los días estaba clara de ‘el juego está mal, jugaste mal el juego, el juego está de la fregada”, concluyó.