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La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”

Walo y Esteban Silvas hablaron cara a cara sobre sus recuerdos más luminosos pero también los momentos más oscuros de su vida

Marzo 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los hermanos Silvas forman parte de “Juego de voces: Hermanos y rivales”

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“Juego de voces: Hermanos y rivales” presentó dos momentos que provocó las lágrimas de los concursantes, de Angélica y del público.

El primero fue cuando Ernesto D’Alessio y su hermano Jorge se dedicaron canciones para ejemplificar lo mucho que se aman.

“No sé si pueda cantarte esta canción”, le dijo Ernesto a su hermano mientras en efecto se le atoraban las palabras por el llanto.

Pero efectivamente pudo. Primero narró una etapa de su vida infantil en la que jugaban a los barcos con su mamá en el parque.

“Me acuerdo que hay algo que siempre has hecho; creer en mí. Tú sabes que me ha costado mucho trabajo pero siempre has impulsado mi sueño más que yo mismo. Te dedico esta canción porque es lo que has hecho por mí en todos estos años”.

Ernesto le cantó “Sueña”.
Luego fue el turno de Jorge, quien le dijo: “La gente no sabe que no solamente eres mi hermano, también mi cómplice”.
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Y le cantó “Mi hermano del alma”

La dramática historia de Walo Silvas y su madre

En otro segmento del programa llamado “Momento angelical”, los hermanos se ponen cara a cara para recordar sus momentos más luminosos pero también los más oscuros.
Esta vez fue el turno de los hermanos Silvas, quienes hablaron de su infancia. Walo recordó que se fue de la casa siendo un adolescente, impulsado por su deseo de ganarse la vida.

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Su familia estuvo marcada por la ausencia de su padre y mientras recordaba esta etapa de su vida fue que Walo narró un momento desgarrador de su infancia:

“A mí me tocó vivir ese proceso en el que nuestra madre intentó quitarse la vida tres veces junto con sus hijos... me tocó despertar con el olor del gas de la estufa”.

Mientras Esteban se limpiaba las lágrimas, Walo recordó que, sin embargo, la historia de su madre torció para bien.

“Después de eso me acuerdo que se levantó para ser nuestro sostén. Y desde entonces nos sacó adelante y nos inculcó que todo se puede, todo tiene solución”.

La madre de los Silvas grabó un video que fue transmitido en “Juego de Voces”, y en el cual se muestra orgullosa de sus hijos.

Juego de Voces No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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