Suscríbete
Famosos

Actor de Televisa en “Rosa Salvaje” pide albergue; vive en situación de calle con sus gatos y su perro

Fue coprotagonista en melodramas de los 80 y 90 pero luego se alejó de la televisión. Ahora se quedó sin trabajo y no tiene dónde vivir

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandro landero.jpg

Su momento de más fama en su actuación con Verónica Castro

Televisa

Alejandro Landero tuvo su momento de mayor éxito cuando interpretó en “Rosa Salvaje” a Rigo, el chofer que casi tiene un romance con Rosa García, el personaje de Verónica Castro.

Landero tuvo luego, en la década siguiente, varios papeles secundarios en telenovelas como “Imperio de Cristal y “Entre la vida y la muerte”.
Ahora, lamentablemente, lleva varios meses sin trabajo y al no poder pagar la renta fue lanzado a la calle, donde fue captado por una vecina que pide ayuda en su nombre en un video que circula en redes sociales.

“Mi nombre es Verónica Hernández y pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino Alejandro Landero le puedan ayudar, él está en situación de calles”.

alejandro landero.png

Alejandro Landero interpretó a Rigo, el chofer que casi tiene un romance con Rosa García

La vida después de la televisión de Alejandro Landero

En 1993, Alejandro Landero salió de Televisa y se contrató en TV Azteca, donde hizo papeles también secundarios en producciones realizadas entre ese año y 1996.
En su perfil de Likedin, se puede rastrear cómo ha sido su vida después de esa etapa: se alejó de la televisión y se dedicó a otras actividades.

  • Maestro de Actuación y de Inglés en Centros Culturales de la zona oriente en Morelos 1994-2003
  • Músico intérprete de música latinoamericana y de rock’n roll desde 1973 a 1989
  • Socio fundador de Comercializadora de Vinos Españoles
  • Ejecutivo de cuenta en la casa de cambio Tíber

En el video mostrado por la vecina de la colonia Condesa se específica que Landero se ha establecido en la calle de Maztlán, frente a los conocidos edificios Condesa, en la Ciudad de México.

“Tiene cuatro gatitos y una perrita. Lo que él pide es el apoyo máximo por un mes para que pueda tener un techo, está en situación de calle”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

Landero se preocupa sobre todo por sus mascotas ya que tiene cuatro gatos y una perra. Todos ellos están con él en la banca donde se ha establecido.

Los gatos, de hecho, están en transportadoras, lo que evita que se escapen; mientras que la perra está con su correa y pasa la mayor parte del día junto a Landero.

Actor Televisa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sergio mayer mori lolita cortés.jpg
Famosos
Mayer Mori cautiva a Lola Cortés: el músico hasta se quitó la chamarra al oír la crítica de la juez de hierro
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
contratocorazoneskdrama.jpg
Series y Cine
¿De qué trata el primer K-Drama hecho por Televisa y cuándo se estrena?
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
eduardo capetillocarolinaross.jpg
Famosos
En este concierto surgió el supuesto romance de Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz (2).jpg
Famosos
La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
Justo al cumplirse 40 años de aquella telenovela que consagró a Lupita Ferrer, Televisa estrena una nueva versión de la historia escrita por Delia Fallio
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
sami riversa limpbiskit.jpg
Famosos
Muere a los 48 años Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit y el mejor bajista del mundo en el 2000
La noticia de su muerte se dio a conocer en la cuenta oficial de la banda
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polancomarcontreras.jpg
Famosos
Dalílah Polanco y Mar Contreras se siguen peleando; Martha Guzmán entra al quite
Otra vez Mar dijo que duda de la caída de Polanco pero Martha le enseña un video
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
marianorivapalacio.jpg
Famosos
La tierna historia del periodista Mariano Riva Palacio y su futuro esposo, al que ama como a nadie
El ex conductor de noticiarios en Azteca se fue de viaje con su novio Alan Biancci a Europa y ahi se comprometieron
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores