Actor de Televisa en “Rosa Salvaje” pide albergue; vive en situación de calle con sus gatos y su perro

Alejandro Landero tuvo su momento de mayor éxito cuando interpretó en “Rosa Salvaje” a Rigo, el chofer que casi tiene un romance con Rosa García, el personaje de Verónica Castro.

Landero tuvo luego, en la década siguiente, varios papeles secundarios en telenovelas como “Imperio de Cristal y “Entre la vida y la muerte”.

Ahora, lamentablemente, lleva varios meses sin trabajo y al no poder pagar la renta fue lanzado a la calle, donde fue captado por una vecina que pide ayuda en su nombre en un video que circula en redes sociales.

“Mi nombre es Verónica Hernández y pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino Alejandro Landero le puedan ayudar, él está en situación de calles”.

Alejandro Landero interpretó a Rigo, el chofer que casi tiene un romance con Rosa García

La vida después de la televisión de Alejandro Landero

En 1993, Alejandro Landero salió de Televisa y se contrató en TV Azteca, donde hizo papeles también secundarios en producciones realizadas entre ese año y 1996.

En su perfil de Likedin, se puede rastrear cómo ha sido su vida después de esa etapa: se alejó de la televisión y se dedicó a otras actividades.

Maestro de Actuación y de Inglés en Centros Culturales de la zona oriente en Morelos 1994-2003

Músico intérprete de música latinoamericana y de rock’n roll desde 1973 a 1989

Socio fundador de Comercializadora de Vinos Españoles

Ejecutivo de cuenta en la casa de cambio Tíber

En el video mostrado por la vecina de la colonia Condesa se específica que Landero se ha establecido en la calle de Maztlán, frente a los conocidos edificios Condesa, en la Ciudad de México.

“Tiene cuatro gatitos y una perrita. Lo que él pide es el apoyo máximo por un mes para que pueda tener un techo, está en situación de calle”.

Landero se preocupa sobre todo por sus mascotas ya que tiene cuatro gatos y una perra. Todos ellos están con él en la banca donde se ha establecido.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

Los gatos, de hecho, están en transportadoras, lo que evita que se escapen; mientras que la perra está con su correa y pasa la mayor parte del día junto a Landero.

