Actor de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ sufrió terrible accidente por el que perdió los dedos de la mano

El actor Ricardo Abarca, reconocido por su papel protagónico en la cinta ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ junto a Karla Souza y Mara Escalante, narró una terrible experiencia por la que perdió los dedos de la mano.

Todo se remonta a 2003, cuando Abarca formaba parte de la agrupación musical M5, la continuación de ‘Magneto’, donde compartía el escenario con ‘Jack’, ‘Koco’, ‘Angelo’ y ‘Nicky’.

Los jóvenes estaban realizando su primer viaje al extranjero, particularmente a Guatemala, cuando abordaron un helicóptero para saludar a sus fans. Fue justo cuando sobrevolaban el escenario donde se presentarían que Ricardo alzó una de sus manos, provocando que las hélices cortaran sus dedos.

Inmediatamente, el actor y cantante logró recibir atención médica y le realizaron una cirugía que duró 14 horas, misma en la que lograron reimplantarle las extremidades afectadas.

En su momento, el actor declaró: “La evolución fue bien porque los dedos ya tienen irrigación”.

Ricardo ha contado que esa experiencia le generó muchas inseguridades al respecto por cómo lucía su mano, pues sus dedos quedaron más pequeños, sin embargo, con terapia física y emocional ya se encuentra completamente recuperado.

Con M5, Abarca recorrió varios países de Latinoamérica, incluyendo Bolivia, Perú, Ecuador, El Salvador, Costa Rica Argentina, Guatemala y Honduras. En sólo dos años, y un disco de platino en Costa Rica, convirtiéndose rápidamente en uno de los más aclamados grupos en varias regiones en países circundantes.

En 2004, el grupo hizo una participación especial en la telenovela ‘Rebelde’ y por el 2009 se desintegró.

¿Quién es Ricardo Abarca?

El intérprete decidió enfocarse en su carrera como actor tras la disolución de la banda y desde entonces ha participado en series y melodramas como ‘Cumbia Ninja’, ‘Todas menos tú’, ‘Chicuarotes’, ‘Isa, TKM’, ’Silvana sin lana’, ‘Miss Bala: sin piedad’, ‘POPLAND!’ Y ‘Amores de mercado’.

En 2011, Ricardo contrajo matrimonio con la actriz colombiana Diana Neira con quien tiene dos hijas, Julieta y Alaia.