Karla Souza lo volvió a hacer: señaló infidelidad y Sandra Echeverría le reclama: afectaste mi matrimonio

Karla nunca fue para hablar y decir ’no es cierto, no es él’, y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de su matrimonio”.

La actriz Karla Souza tuvo la oportunidad de internacionalizar su carrera, y desde entonces hace breves apariciones públicas para anunciar sus proyectos, pero también para soltar bombas y escapar.

Y es que fue en 2018 cuando Souza confesó en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que sufrió acoso por parte de un director a inicios de su carrera. Esto ocurrió en plena efervescencia del movimiento #MeToo.

En aquel entonces, la protagonista de ‘Nosotros los nobles’, declaraba: “Es una persona muy carismática, que le va muy bien en la carrera y le va muy bien en su trabajo; sin embargo, yo llego a este a este set que es en una locación y de casualidad me llevan a un hotel, el elenco se está quedando en otro hotel y yo pregunto, ¿Quién más está aquí en este hotel?, me dicen: ‘Nada más tú y el director’”.

El testimonio de Karla resonó fuerte, pues las denuncias de violencia contra las mujeres no eran el común denominador, sin embargo, Karla eligió no revelar la identidad del director que la había violentado.

Tras lo dicho por la actriz, crecieron las especulaciones y el director de cine y expareja de Souza, Gustavo Loza, fue señalado como culpable, sin que ella confirmara o desmintiera si se trataba de él.

Loza le pidió aclararlo, pero ante el silencio se alejó de la vida pública por un largo tiempo y hasta el momento vive con el estigma, pues tampoco se interpuso una denuncia en su contra.

“Tú me dices: ‘Te desapareciste’, sí, fue una decisión propia que tomé de alejarme, porque me lastimaron mucho, fue muy doloroso para mí vivir esa época, de la forma en la que hablaban del tema y es algo que aprendí y lo agradezco, porque aprendí mucho”, expresó en su momento la actriz de ’Destino Soñado: un viaje sorpresa’.

Fue hasta agosto de 2024, cuando Gustavo rompió el silencio y en entrevista con ‘Ventaneando’ habló por primera del movimiento y señalamientos.

“No soy una persona rencorosa, no tengo nada de qué arrepentirme, nada de que avergonzarme y mucho menos mi familia. Yo creo en el karma y probablemente esta película es la respuesta a todo eso; una cámara de cine de repente puede ser la arma más poderosa, porque hay una historia que contar, porque hay historia y tiempo. La vida pone a cada quien en su lugar”, expresó el director de cine.

Karla prefiere el silencio por segunda vez

A este escándalo que quedó en el aire se suma otro por el que Karla Souza a preferido permanecer en silencio y aplicar el ‘dejaré esto por aquí y me iré lentamente’.

En abril de 2023, Souza contó una anécdota donde estaba involucrado un famoso cantante que había cometido infidelidad. El testimonio le habría sido narrado mientras volaba entre Los Ángeles y México.

Karla dijo que se trataba de un personaje muy famoso que había decidido separase de su esposa luego de más de diez años de matrimonio.

“Te estoy hablando como de un doble estándar muy cagado, que no es cagado, me enfurece, le empecé a decir muchas cosas y lo acababa de conocer”, dijo en el podcast de Roberto Martínez. “Le decía no te estoy mentando madres a ti, le estoy mentando madres al pinc*e sistema machista”, dijo.

Y agregó que el intérprete que se iba de gira muy seguido aprovechaba para traicionar a su esposa, “una historia muy conocida en México, los hombres poniendo el cuerno, ok, ya es muy normalizado”, indicó.

Según su relato, la historia toma un giro cuando él descubre que ella no está en el lugar en el que le dijo y que también lo engañó luego de dos meses de no tener intimidad. “Está tan tergiversado que no logra superar el hecho de que ella le haya pintado el cuerno”, explicó, por lo que tomó la decisión de divorciarse.

Y siguió narrando: “Me dijo con toda honestidad que trató todo lo posible para que pudiera perdonarla y no le importara, pero su machismo innato mama*o de niño no lo dejaba dejar de sentirse no suficiente hombre porque su esposa hizo una vez lo que él hace todo el put* día”.

Tras lo relatado por Karla varios nombres comenzaron a barajarse, pero la actriz no soltó el nombre ni volvió a mencionar el tema.

El reproche de Sandra Echeverría

A dos años del escándalo, es la cantante y actriz Sandra Echeverría quien le reclama su silencio.

“Karla Souza en algún momento dice ‘estuve en un avión en donde me encontré a un cantante y me dijo que le había puesto el cuerno… y entonces todo ese chisme deciden que es Leonardo y yo. Karla nunca fue para hablar y decir ’no es cierto, no es él’, y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de su matrimonio”, dijo visiblemente molesta.

Y añadió: “Yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo ‘claro que yo no fui’, pero no me gusta que la gente aviente piedras y no sea para dar nombres. Sobre todo cuando sabes que estás afectando una relación. A mí eso me pareció fatal porque yo no lo haría. Yo dije ‘no, no es él. Leonardo estaba conmigo, no inventen chismes’”.

En la charla que mantuvo con Roberto Carlo en su podcast ‘Historias por contar’, la esposa del exvocalista de ‘Fobia’ reflexionó: “Ojalá que todos pudieran alzar la mano y decir ‘oigan, perdón, sí dije este chisme, no eran ellos, no los metan en broncas’. Si fue por algo que yo ocasioné entonces yo salgo a hablar y aclarar las cosas”, finalizó.