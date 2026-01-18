Suscríbete
Famosos

Acoso y muerte súbita reanimada; los secretos que Brenda Bezares podría revelar en "¿Apostarías por mí?”

Brenda entra por primera vez a un reality show, acompañada por su esposo Mayito, un experto en este tipo de porgramas

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
brenda bezares.jpg

Brenda Bezarez entra a "¿Apostarías por mí?”

TelevisaUnivision

“Ahora se enfrentaba a una dura realidad: su esposo Mario Bezares era alcohólico”.

Este enunciado es parte de “Demasiado fuerte: la novela”, un libro publicado en 2012 por Ricardo Espinoza y que le fue dictado por la propia Brenda Bezares, esposa de Mario.
Aunque, como el título lo señala, hay una parte de ficción, Brenda siempre lo ha presentado como un 90% de verdad y como tal, lo ha defendido en varios programas y entrevistas.
Brenda entra a partir de este domingo 18 de enero en el reality show "¿Apostarías por mí?”, junto con su esposo Mario Bezares. Es la primera vez que la creadora de contenido y ex Miss Nuevo León participa en un programa de este tipo, no así para Mayito, quien incluso ganó La casa de los famosos en México hace dos años.

Bezares ha declarado en las entrevistas previas a su entrada a "¿Apostarías por mí?”, que en caso de estar nominada, Mario y ella están dispuestos a “hacer cosas para quedarnos”.
La historia de vida es una de las estrategias que suelen utilizar los concursantes para ganar la simpatía y votos del público cuando están nominados. Así fue, por ejemplo, con Mario Bezares, quien dentro de La casa de los famosos, habló abiertamente de lo que vivió en la cárcel cuando fue acusado de estar involucrado en la muerte de Paco Stanley, en un juicio del que salió libre por falta de pruebas.

Las verdades de Brenda Bezares

En el caso de Brenda, uno de sus episodios más dramáticos lo vivió cuando apenas era una niña y estuvo “muerta por cinco minutos”.
En el libro “Demasiado fuerte”, cuenta que, de hecho, ella nació con un problema congénito del corazón pero que no le fue detectado hasta años después, cuando el médico decidió operarla para corregirlo.

En el libro se lee: “Creo que la perdimos, dijo el médico cuando ya habían transcurrido casi tres minutos desde que la joven dejó de respirar”.

Aunque hay un par de discrepancias entre lo que se narra en el libro y lo que ha dicho Brenda en entrevistas (ella asegura que fueron 5 los minutos que dejó de respirar), todo indica que se refiere a lo que médicamete se define como “muerte súbita reanimada”.
La revista española de cardiología tiene un amplio articula al respecto en el que señala como sucede la reanimación:

“El concepto de “cadena de supervivencia” hace alusión a una secuencia de acciones que permitirían, si se llevaran a cabo rápidamente, la supervivencia de un número significativo de víctimas de muerte súbita cardíaca”.

escenas de la vida real.jpg

Frases el libro de Brenda, en la solapa del mismo

Editorial Font

En dos capítulos del libro, Brenda también se refiere a la manera en que se relacionó su marido con Paco Stanley y el calvario que significó para ella ya que en varias ocasiones fue acosada por el conductor.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Incluso, narra, en una ocasión en la que “tenía unas copas de más” le propuso dejar a su Mario para irse con él.

¿Apostarías por mí? Brenda Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica vale (3).jpg
Famosos
Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrique guzman rosalba welter.jpg
Famosos
Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
gina rodríguez.jpg
Famosos
Gina Serrano recibe doloroso golpe: la despiden de su noticiero de tv y no la dejan anunciarlo al aire
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
estacio azteca.jpg
Famosos
Al interior del nuevo Estadio Azteca: así lucen sus palcos de madera y granito
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-tamara-.jpg
Telenovelas
Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”
“Imagínate lo que representó para mí trabajar con Yadhira Carrillo, ella me enseñó muchas cosas hace más de 20 años”.
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
cynthia klitbo (1).jpg
Telenovelas
Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”
TVyNovelas publicó en 1999 en exclusiva dos sesiones de fotos con la actriz, quien contó detalles poco conocidos de la grabación de la escena y reveló quién le regaló un brillante al final
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
fernando del rincon (3).jpg
Famosos
Sigue el calvario de Fernando del Rincón ante virus misterioso: “Ningún médico sabe qué es”
Lo único que sabe con certeza es que no es Covid ni influenza la enfermedad que lo tuvo dos semanas entre hospitales y médicos
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
abelito papa.jpg
Famosos
Papá de Abelito entra a quirófano y pide oraciones para salir con bien
Don Abel Sáenz se sintió nervioso y agüitado antes de entrar a la cirugía, en la que no pudo estar presente su hijo
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores