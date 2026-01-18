Acoso y muerte súbita reanimada; los secretos que Brenda Bezares podría revelar en "¿Apostarías por mí?”

“Ahora se enfrentaba a una dura realidad: su esposo Mario Bezares era alcohólico”.

Este enunciado es parte de “Demasiado fuerte: la novela”, un libro publicado en 2012 por Ricardo Espinoza y que le fue dictado por la propia Brenda Bezares, esposa de Mario.

Aunque, como el título lo señala, hay una parte de ficción, Brenda siempre lo ha presentado como un 90% de verdad y como tal, lo ha defendido en varios programas y entrevistas.

Brenda entra a partir de este domingo 18 de enero en el reality show "¿Apostarías por mí?”, junto con su esposo Mario Bezares. Es la primera vez que la creadora de contenido y ex Miss Nuevo León participa en un programa de este tipo, no así para Mayito, quien incluso ganó La casa de los famosos en México hace dos años.

Bezares ha declarado en las entrevistas previas a su entrada a "¿Apostarías por mí?”, que en caso de estar nominada, Mario y ella están dispuestos a “hacer cosas para quedarnos”.

La historia de vida es una de las estrategias que suelen utilizar los concursantes para ganar la simpatía y votos del público cuando están nominados. Así fue, por ejemplo, con Mario Bezares, quien dentro de La casa de los famosos, habló abiertamente de lo que vivió en la cárcel cuando fue acusado de estar involucrado en la muerte de Paco Stanley, en un juicio del que salió libre por falta de pruebas.

Las verdades de Brenda Bezares

En el caso de Brenda, uno de sus episodios más dramáticos lo vivió cuando apenas era una niña y estuvo “muerta por cinco minutos”.

En el libro “Demasiado fuerte”, cuenta que, de hecho, ella nació con un problema congénito del corazón pero que no le fue detectado hasta años después, cuando el médico decidió operarla para corregirlo.

En el libro se lee: “Creo que la perdimos, dijo el médico cuando ya habían transcurrido casi tres minutos desde que la joven dejó de respirar”.

Aunque hay un par de discrepancias entre lo que se narra en el libro y lo que ha dicho Brenda en entrevistas (ella asegura que fueron 5 los minutos que dejó de respirar), todo indica que se refiere a lo que médicamete se define como “muerte súbita reanimada”.

La revista española de cardiología tiene un amplio articula al respecto en el que señala como sucede la reanimación:

“El concepto de “cadena de supervivencia” hace alusión a una secuencia de acciones que permitirían, si se llevaran a cabo rápidamente, la supervivencia de un número significativo de víctimas de muerte súbita cardíaca”.

Frases el libro de Brenda, en la solapa del mismo Editorial Font

En dos capítulos del libro, Brenda también se refiere a la manera en que se relacionó su marido con Paco Stanley y el calvario que significó para ella ya que en varias ocasiones fue acosada por el conductor.

Incluso, narra, en una ocasión en la que “tenía unas copas de más” le propuso dejar a su Mario para irse con él.