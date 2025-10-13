Suscríbete
A un día de llegar a México, Cazzu pide a sus fans que paren los mensajes de odio

La cantante argentina se presentará en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

October 13, 2025 
Alejandro Flores
La gira comenzó en sudamérica

Cazzu está por comenzar su gira más grande en México.

Con la separación de Nodal a más de un año de distancia y luego de celebrar los 2 años de vida de su hija Inti, La Jefa viene México con Latinaje, una espectáculo en vivo que resume gran parte de su carrera.
Es una gira que comenzó en Sudamérica y de la que ahora se conocen algunos detalles de lo que canta y dice en el escenario.
Este fin de semana se virializó el video de un fragmento del concierto en Uruguay, donde habló de la violencia digital.

“Como La Jefa de toda esta situación les quiero pedir no mas odio, basta basta de bardearse en las redes”.

Bardearse es un americanismo usado sobre todo en Argentina para referirse a los insultos desmedidos y sin causa aparente.
Cazzu, conocida como “La Jefa” por sus seguidores, quiso aprovechar su concierto para referirse a este tema que le preocupa y que le tocó vivir de cerca cuando se separó de Nodal y la gente se dividió entre los que apoyan a Ángela Aguilar y los que apoyan a Cazzu.
La rapera argentina pidió a sus seguidores:

“Basta de pelearse en las redes... por la razón que sea”

Así será la gira Latinaje en México

Latinaje comenzará en la Ciudad de México mañana 14 de octubre en el Auditorio Nacional, donde se presentará también el 15.
Luego viajará a Monterrey (donde los boletos para el Auditorio Banamex están agotados) y finalmente terminará en Guadalajara.
El sitio oficial de la Secretaria de Cultura define Latinaje así:

“La reina argentina, que está rompiendo todos los esquemas con su flow inconfundible y ese orgullo latino que nos llega al alma, presenta su más reciente material discográfico. Es la punta de lanza de una gira que ya está haciendo temblar su tierra natal y que pronto incendiará diferentes rincones de Latinoamérica”.

@444clauu

Lluvia de corazones para todos nosotros 🥹❤️ #cazzu #cazzufans #uruguay #concierto #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - Clauu🕷

Los shows del Auditorio y Guadalara están casi agotados por lo que quedan poca posibilidad de acudir para escuchar ese mensaje que, todo indica, está dirigido a quienes tiran hate a Ángela Aguilar.

“Somos amor y este mundo necesita más amor”

Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
