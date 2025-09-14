Suscríbete
Famosos

Cazzu festeja los 2 años de Inti; ¿Nodal brilla por su ausencia?

Hay foto y video de la fiesta que se organizó con una temática de fantasía

September 14, 2025 • 
Alejandro Flores
intincazzunodal.jpg

La fiesta fue con temática de ranas y hongos

Instagram

Inti cumpió 2 años. La hija de Cazzu y Nodal se ve feliz en un video en el que aparece con su mamá jugando dentro de una caseta con globos gigantes.

La publicación ya no está disponible en el Instagram de la rapera argentina pero sí aparece en perfiles de sus seguidores, en donde muchos de ellos notaron la ausencia de Nodal tanto en el video como en las fotos.

“Esa niña no necesita un padre a medias, cuando tiene una madre que vale por mil. Felicidades Intii que sigas cumpliendo muchos años más, llenos de felicidad, bendiciones y el amor infinito de tu madre”, se lee en uno de los comentarios.

En otra de las publicaciones se ve a Inti en brazos de su madre caminando por el montaje de la fiesta: mesas y sillas en verde con un ambiente de fantasía en el que sobresale un muro con el número 2.
También se alcanza a apreciar la imagen de un sol con el nombre de Inti al centro.

CazuuInticumpleaños.png

La temática de la fiesta fue un bosque de fantasía

Instagram

Aunque rara vez Cazzu hace publicaciones de Inti en su perfil de Instagram oficia, sus seguidores sí suelen mostrar fotos de ambas en su vida cotidiana.

Hoy, por ejemplo, publicaron un collage con imágenes donde aparece Cazzu con Inti caminando hacia el horizonte, disfrazadas de mariposas, dando de comer a unos patos o simplemente recostadas en un sillón.

¿Nodal estuvo en el cumpleaños 2 de Inti?

Nodal no aparece en la foto ni en el video publicado por Cazzu y retomado por sus fans, pero no se sabe con certeza si estuvo o no en la fiesta. Algo similar sucedió en septiembre de 2024, en el primer cumpleaños de Inti: Cazzu dio a conocer imágenes donde sólo se veían ella y la bebé pero días más tarde se confirmó que en una de las imágenes se pueden ver los brazos tatuados de Nodal cargando a Inti.

En esta ocasión, lo que ha aparecido hasta el momento no muestra señales de Nodal.
En agosto de este mismo año, el papá de Inti fue vituperado por un comentario que hizo durante una entrevista con Adela Micha, quien le preguntó por la frecuencia con la que ve a Inti.

Nodal explicó que se le complica estar siempre porque el viaje a Argentina es muy tardado.

“Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir”, argumentó.

Cazzu
 Nodal Inti
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
