Rocío Sánchez Azuara explota contra Karime Pindter: “Es que no es una mujer, ¡este ser...!”

Se viralizaron los comentarios que Rocío Sánchez Azuara hizo en su programa de televisión, y aunque no mencionó el nombre de la persona a la que se dirigían sus palabras resultó evidente que se trataba de Karime Pindter.

Y es que Karime había hecho comentarios sobre el aspecto de Selena Gomez sin saber que la actriz padece lupus eritematoso sistémico, por los cuales ya se había disculpado públicamente.

Sin embargo, las palabras de la influencer perduran en redes sociales, y Rocío Sánchez Azuara la vio. Y debido que su fallecida hija Daniela Santiago padecía la misma enfermedad, la conductora de talk shows explotó:

"(Vi) a una señorita, o señora, no sé que sea, en mi vida había escuchado de ella pero aparentemente es medianamente famosa haciendo unos comentarios de Selena Gomez”.

“Las personas que hemos vivido con enfermos de lupus eritematoso sistémico, que es el caso de mi hija (Daniela), quien falleció, sabemos el calvario que se pasa. Es un ir y venir en hospitales y, especialmente, Selena lleva un tratamiento de cortisona, independientemente del cuidado exhaustivo que tiene que tener por sus riñones”, dijo Rocío.

“Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta... Es que no es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer que, además, está enferma, no merece ese título. Este ser (dijo) ‘Es que esa gorda’, ‘¿cómo es posible que no le dé vergüenza?’, ‘Es una persona pública, ¿para qué se presenta con ese sobrepeso?’”

"¡Una cantidad de leperadas, ignorancia, qué falta de respeto hacia todas las personas que padecen lupus, a todas las personas con sobrepedo! Me pareció totalmente fuera de lugar”, dijo Sánchez Azuara, quien remató: “Bendito Dios no saben ni quién soy yo, mucho menos esta come cuando hay”.

“Y no me quieran cancelar”...

En un pódcast, Karime Pindter dejó en claro que no le cae muy bien Selena Gómez: