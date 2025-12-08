Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ la noche del destape de Ari Gameplays y Oka Giner

"¿Quién es la máscara?” nos sigue sorprendiendo cada domingo, y no fue la excepción este 7 de diciembre, a pocos días de la gran final.

Tal como ha ocurrido durante toda la temporada 2025, "¿Quién es la máscara?” lideró la audiencia dominical en TV abierta este fin de semana, pues ae colocó como el programa dominical más visto en TV abierta a nivel nacional.

En total, registró un alcance de más de 11.7 millones de personas.

¿Quiénes fueron las desenmascaradas?

Este domingo en ¿Quién es la máscara? se destapó la streamer y tiktoker Ari GamePlays, quien salió del misterioso personaje de Nocturna.

El segundo personaje develado de la noche fue la actriz Oka Giner, oculta en la coqueta Hieny Fer.

Después de la eliminación, hizo una transmisión en vivo en la que explicó porque no pudo contener las lágrimas durante su revelación de identidad en “¿Quién es la Máscara?”.

“A mí se me había olvidado reír. Yo amo esto de la actuación pero se me había olvidado reírme y eso fue lo que vino a enseñarme Hieny Fer”.

Su personaje de Hieny Fer, en efecto, tenía un rasgo característico: el humor.

"¿Quién es la máscara?” es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer. Es una producción de Miguel Ángel Fox, que se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.