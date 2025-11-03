Suscríbete
Especiales

Escápate en familia a la Feria Nacional de la Plata en Taxco, Guerrero

November 03, 2025
escapate-en-familia-a-la-feria-nacional-de-la-plata-2025-en-taxco-guerrero.JPEG

Si estás buscando una escapada diferente para cerrar el año, Taxco de Alarcón, Guerrero, te espera con una de sus celebraciones más emblemáticas: la 88ª Feria Nacional de la Plata, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Este evento, lleno de brillo, arte y tradición, es la oportunidad perfecta para descubrir la riqueza artesanal de México y disfrutar de un ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos más encantadores del país.

Durante el anuncio oficial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que esta feria tiene como propósito difundir, promover y comercializar la orfebrería, además de atraer turismo y generar una importante derrama económica para el estado.

“Es una fiesta maravillosa que une al pueblo taxqueño y a todos los visitantes. Es un deleite poder estar en este concurso nacional de platería”, expresó la mandataria durante una transmisión especial en redes sociales.

escapate-en-familia-a-la-feria-nacional-de-la-plata-2025-en-taxco-guerrero-1.JPG

Asimismo, invitó a las y los artesanos plateros a participar activamente en el festival y en el Concurso Nacional de Platería –las piezas se recibirán los días 21 y 22 de noviembre en Casa Borda–, al que describió como un espacio que impulsa la creatividad y el talento artesanal de Guerrero y de todo México, con el objetivo de hacer de esta edición la mejor de todas.

En cada edición, la feria reúne a los mejores artesanos plateros del país, quienes compiten en distintas categorías: joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Las piezas más destacadas serán reconocidas con premios como el Galardón Nacional de Platería (100 mil pesos), el Galardón Gobierno del Estado de Guerrero (90 mil pesos) y el Galardón William Spratling (80 mil pesos), que distinguen la creatividad y maestría artesanal.

Las obras ganadoras se exhibirán en el Centro Cultural Casa Borda, una joya arquitectónica que forma parte del patrimonio histórico de Taxco.

Música, cultura y sabor en cada rincón

escapate-familia-a-la-feria-nacional-de-la-plata-2025-en-taxco-guerrero.JPEG

Durante esos días, Taxco se llena de vida con una amplia programación cultural y artística en la tradicional Plaza Borda, donde la música, la danza y la gastronomía local crean un ambiente alegre y familiar. Además, se celebrarán los Juegos Nacionales Florales de Taxco, que reúnen a poetas de todo el país y refuerzan la identidad artística de este pueblo colonial.

Entre sus callejones empedrados y fachadas cubiertas de flores, los visitantes podrán disfrutar del encanto de Taxco, su arquitectura barroca, sus tiendas de plata, su gente amable y la vista incomparable desde el Cristo Monumental. Y, por supuesto, no puedes irte sin probar los platillos típicos guerrerenses o sin llevarte una joya de plata única.

A solo tres horas de la Ciudad de México, Taxco es el destino ideal para un fin de semana lleno de historia, arte y tradición. Ya sea que viajes en pareja, con amigos o en familia, encontrarás hospedaje accesible, comida deliciosa y rincones que te harán sentir orgullo por México.

la-feria-nacional-de-la-plata-2025-en-taxco-guerrero.png
Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shibamoon.jpg
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
Ninguno de los investigadores pudo adivinar la identidad de quien se escondía detrás de esta “perrita”
October 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
November 02, 2025

MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ixcateopan-y-taxco-dos-pueblos-magicos-que-te-van-a-sorprender-en-guerrero.png
Especiales
Ixcateopan y Taxco: dos Pueblos Mágicos que te van a sorprender en Guerrero
October 22, 2025
ixtapa-zihuatanejo-doble-paraiso-entre-playas-sabores-y-tradiciones-actividades.jpg
Especiales
Ixtapa Zihuatanejo: un doble paraíso entre playas, sabores y tradiciones
October 13, 2025
tradicion-musica-y-sabor-semana-de-yucatan-se-toma-el-escenario-en-grande-cdmx.png
Especiales
Tradición, música y sabor: ¡Yucatán se toma el escenario en grande!
October 06, 2025
escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco.jpg
Especiales
¡Escápate a la paradisíaca Laguna de Coyuca en Acapulco!
September 25, 2025
kike mayagoitia (1).jpg
Famosos
“Adrián Marcelo entró a La Casa de los Famosos gracias a mí”, dice Kike Mayagoitia desde la Granja VIP
Esta es la historia de lo que supuestamente pasó para que Marcelo estuviera en el reality show de Televisa
November 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
rancho juangabriel.jpg
Series y Cine
Al interior del rancho que Juanga construyó para sus hijos y quedó en el abandono
El cantante le puso el nombre con las iniciales de sus hijos: Ivjohaje
November 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
jesus ochoa.jpg
Famosos
Jesús Ochoa entró a "¿Quién es la máscara?” para complacer a alguien: "¡Y ahora le doy pena!”
El primer actor mexicano perdió el combate de este 2 de noviembre y perdió la máscara de Monsqueez
November 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
fernando ciangherotti (2).jpg
Telenovelas
Así luce Fernando Ciangerotti en Mi verdad oculta, telenovela que se estrena el 10 de noviembre
Actuará como el papá de Geraldine Bazán y será, por supuesto, un villano
November 02, 2025
 · 
Alejandro Flores