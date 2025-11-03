Escápate en familia a la Feria Nacional de la Plata en Taxco, Guerrero

Si estás buscando una escapada diferente para cerrar el año, Taxco de Alarcón, Guerrero, te espera con una de sus celebraciones más emblemáticas: la 88ª Feria Nacional de la Plata, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Este evento, lleno de brillo, arte y tradición, es la oportunidad perfecta para descubrir la riqueza artesanal de México y disfrutar de un ambiente festivo en uno de los Pueblos Mágicos más encantadores del país.

Durante el anuncio oficial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que esta feria tiene como propósito difundir, promover y comercializar la orfebrería, además de atraer turismo y generar una importante derrama económica para el estado.

“Es una fiesta maravillosa que une al pueblo taxqueño y a todos los visitantes. Es un deleite poder estar en este concurso nacional de platería”, expresó la mandataria durante una transmisión especial en redes sociales.

Asimismo, invitó a las y los artesanos plateros a participar activamente en el festival y en el Concurso Nacional de Platería –las piezas se recibirán los días 21 y 22 de noviembre en Casa Borda–, al que describió como un espacio que impulsa la creatividad y el talento artesanal de Guerrero y de todo México, con el objetivo de hacer de esta edición la mejor de todas.

En cada edición, la feria reúne a los mejores artesanos plateros del país, quienes compiten en distintas categorías: joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Las piezas más destacadas serán reconocidas con premios como el Galardón Nacional de Platería (100 mil pesos), el Galardón Gobierno del Estado de Guerrero (90 mil pesos) y el Galardón William Spratling (80 mil pesos), que distinguen la creatividad y maestría artesanal.

Las obras ganadoras se exhibirán en el Centro Cultural Casa Borda, una joya arquitectónica que forma parte del patrimonio histórico de Taxco.

Música, cultura y sabor en cada rincón

Durante esos días, Taxco se llena de vida con una amplia programación cultural y artística en la tradicional Plaza Borda, donde la música, la danza y la gastronomía local crean un ambiente alegre y familiar. Además, se celebrarán los Juegos Nacionales Florales de Taxco, que reúnen a poetas de todo el país y refuerzan la identidad artística de este pueblo colonial.

Entre sus callejones empedrados y fachadas cubiertas de flores, los visitantes podrán disfrutar del encanto de Taxco, su arquitectura barroca, sus tiendas de plata, su gente amable y la vista incomparable desde el Cristo Monumental. Y, por supuesto, no puedes irte sin probar los platillos típicos guerrerenses o sin llevarte una joya de plata única.

A solo tres horas de la Ciudad de México, Taxco es el destino ideal para un fin de semana lleno de historia, arte y tradición. Ya sea que viajes en pareja, con amigos o en familia, encontrarás hospedaje accesible, comida deliciosa y rincones que te harán sentir orgullo por México.