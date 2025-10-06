Tradición, música y sabor: ¡Yucatán se toma el escenario en grande!

¡Luces, sabor y tradición! Así arrancó la Semana de Yucatán en México 2025, una celebración que promete ser un espectáculo total del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes.

La gran inauguración contó con la distinguida presencia del Gobernador Joaquín Díaz Mena, quien fue recibido con aplausos y ovaciones por su compromiso con la difusión cultural del estado. El momento más emocionante de la noche fue el espectáculo de la Orquesta Típica de Yukalpetén, que puso a todos los presentes a sentir el orgullo de ser mexicanos.

En el evento no faltó nadie: empresarios, funcionarios, celebridades y amantes de la buena comida se dieron cita para recorrer los coloridos stands. ¿Lo mejor? ¡La comida! Panuchos, salbutes, cochinita pibil, marquesitas y el tradicional Poc Chuc hicieron salivar hasta a los más exigentes.

Además, hubo exhibiciones de artesanías y destinos turísticos que nos hicieron soñar con vacaciones de telenovela: Chichén Itzá, Mérida, Valladolid, Uxmal y Celestún brillaron en cada espacio.

Y claro, entre música, baile y mucha fiesta yucateca, esta semana pinta para ser todo un fenómeno. ¡No te lo pierdas!