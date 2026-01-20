Suscríbete
Viral

Influencer es operada de MIOMAS y muere al salir del quirófano tras complicaciones

La joven creadora perdió la vida y sus amigos piden ayuda para darle un funeral digno.

Enero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Influencer-miomas.jpg

La creadora de contenido ingresó a cirugía y murió tras complicaciones.

Pixabay

“Tenía fibromas y fue operada, por lo que no pudo sobrevivir”.

Una creadora de contenido conocida como ‘Sunshine’ perdió la vida luego de someterse a una cirugía relacionada con fibromas.

La familia de la joven difundió un comunicado en el que explican que el pasado 9 de enero murió Esther Thomas luego de presentar complicaciones posteriores al procedimiento.

Según la información compartida por sus más cercanos, Thomas ingresó a un centro médico para tratar los miomas que presentaba. Tras ser evaluada, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para atender el crecimiento del tumor. La operación se realizó, sin embargo la influencer no logró recuperarse debido a complicaciones que surgieron tras la cirugía.

“Nosotros, la familia de Esther Thomas, también conocida como ‘Sunshine’, con dolor en el corazón, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija, quien murió repentinamente el 9 de enero de 2026 después de una cirugía fallida”, se lee en el comunicado.

En el mensaje difundido por la familia, se detalla que la intervención tenía como objetivo tratar los miomas que afectaban su salud. Sin embargo, también advirtieron sobre los riegos asociados a este tipo de intervenciones, indicando que algunos procedimientos pueden implicar riegos adicionales dependiendo el contexto médico en que se realizan.

“Tenía fibromas y fue operada, por lo que no pudo sobrevivir”, expresaron. “Esta cosa fibroide no es buena en absoluto. Usa medicamentos herbales, las operaciones son riesgosas, especialmente en Nigeria”, expresó la familia.

La colaboradora de Esther, Chidera Madu, explicó que los estudios médicos de su amiga mostraron un crecimiento significativo del fibroma, lo que la llevó a la recomendación de la cirugía. Madu dijo que aunque la cirugía fue calificada como exitosa, posteriormente la creadora de contenido experimentó complicaciones que no pudieron ser atendidas con éxito.

El pasado 13 de enero, un grupo de amigos de la influencer compartió un video en el que piden dinero para costear los gastos del funeral.

“Nosotros somos un grupo de amigos que buscamos el apoyo del público en general, ya que ahora tenemos la responsabilidad de brindarle a Esther Thomas, alias ‘Sunshine’, un entierro digno”, expresan los jóvenes.

Días después, informaron que ‘Sunshine’ era de Nung Udoe Itak, en Akwa Ibom, Nigeria.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
