Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Karina Torres pelea por recuperar su visa y revela cómo se enteró que se la revocaron

Aunque no tiene planes de viajar a Estados Unidos, Karina Torres ya contrató un abogado para saber qué pasó

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
karina torres (1).jpg

Karina Torres

Captura Youtube

Karina Torres no puede, por ahora, viajar a Estados Unidos.

La tercer lugar de La Casa de los Famosos 4 contó, durante una transmisión en su canal de Youtube, la peculiares circunstancias en las que se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos le ha revocado su visa.
Karina Torres aclaró que no se la quitaron, sino que se la revocaron. Esta precisión es importante, dijo, porque ella nunca ha trabajado en Estados Unidos.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris ofrece millonaria recompensa por la captura del ratero que le robó la nomina de su negocio

Durante la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha aplicado con rigidez los criterios para la revocación de visas pues, aclara, no es un derecho sino un privilegio.
Entre las causas más recurridas, están:

  • Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado
  • Trabajar sin autorización o realizar actividades remuneradas con una visa de turismo o negocios.
  • Practicar el llamado “turismo de nacimientos” (viajar con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para el menor).
  • Solicitar asilo tras haber ingresado al país con visa de turista o negocios.
La Mansión VIP
La-Mansion-VIP.jpg
Famosos
Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA
‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?
Noviembre 11, 2026
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
Famosos
¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP
Noviembre 08, 2026
Famosos
El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP
Noviembre 07, 2026

¿Cómo le revocaron su visa a Karina Torres?

Karina Torres explicó:

“Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara. Cuanod iba a agarrar el vuelo, me dijeron que estaba revocada y que tenía que ir al consulado en México”.

Karina Torres, sin embargo, no lo hizo. Es decir, como ella misma dice, le ganó la decidía, ya que en realidad no tiene planes de viajar a Estados Unidos por ahora.
“Hasta que me dijeron: hermana, tenemos que arreglar eso porque tenemos que saber por qué te la revocaron”.
Efectivamente, Karina Torres ya tomó la decisión de recuperar su visa: contrató un “abogado de migración” para comenzar el proceso.

La influencer insiste, por cierto, en que era apenas la tercera vez que viajaba a Estados Unidos:

“Fui a Miami, y luego fui a Washington pero ahora hay que esperar a ver qué nos dicen”.

Karina Torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sasha luis de llano (1).jpg
Famosos
Ya empezó el nuevo proceso de Sasha y Luis de Llano; el productor revela detalles
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Pati-Chapoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy CRITICA a ‘startalents’ y ARREMETE contra Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sale-el-Sol.jpg
Famosos
‘Sale el Sol’ despide a dos conductores y a integrante de producción EN EL ÚLTIMO MINUTO de su programa
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Islas.jpg
Famosos
Reportan el deceso del padre del actor Mauricio Islas
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alcanzar-estrella-2027.jpg
Series y Cine
María Perroni y Eduardo Zucchi protagonizan la nueva versión de “Alcanzar una estrella": “Tenemos química y complicidad”
A 36 años de la telenovela que conquistó al público en 1990, una nueva pareja protagónica asume el reto de recuperar su esencia, con canciones inéditas y personajes construidos desde su personalidad.
Noviembre 13, 2026
rominapoza-luz-noches.jpg
Telenovelas
Romina Poza asimila su primer protagónico en “Luz de mis noches”, la nueva versión de “Mariana de la noche”
La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza se ganó su lugar, y revela: “Sigo asimilando y creyéndomela. Trabajé mucho por esta oportunidad”.
Noviembre 13, 2026
 · 
Edson Vázquez
Avril-Lavigne.jpg
Hollywood
Avril Lavigne anuncia que se convirtió en madre a los 42 años; así mantuvo el EMBARAZO EN SECRETO
Desde hace tiempo no se sabía siquiera que mantuviera alguna relación amorosa.
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Dalay.jpg
Famosos
Filtran video que revelaría los INICIOS DEL ROMANCE entre Paola Dalay y César Romo… varios meses antes
El 2 de noviembre Paola y José Eduardo dieron a conocer su separación, dijeron que tenía meses distanciados, pero el clip donde besa al futbolista tiene más tiempo.
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez