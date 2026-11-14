Karina Torres pelea por recuperar su visa y revela cómo se enteró que se la revocaron

Karina Torres no puede, por ahora, viajar a Estados Unidos.

La tercer lugar de La Casa de los Famosos 4 contó, durante una transmisión en su canal de Youtube, la peculiares circunstancias en las que se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos le ha revocado su visa.

Karina Torres aclaró que no se la quitaron, sino que se la revocaron. Esta precisión es importante, dijo, porque ella nunca ha trabajado en Estados Unidos.

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Durante la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha aplicado con rigidez los criterios para la revocación de visas pues, aclara, no es un derecho sino un privilegio.

Entre las causas más recurridas, están:



Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado

Trabajar sin autorización o realizar actividades remuneradas con una visa de turismo o negocios.

Practicar el llamado “turismo de nacimientos” (viajar con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para el menor).

Solicitar asilo tras haber ingresado al país con visa de turista o negocios.

¿Cómo le revocaron su visa a Karina Torres?

Karina Torres explicó:

“Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara. Cuanod iba a agarrar el vuelo, me dijeron que estaba revocada y que tenía que ir al consulado en México”.

Karina Torres, sin embargo, no lo hizo. Es decir, como ella misma dice, le ganó la decidía, ya que en realidad no tiene planes de viajar a Estados Unidos por ahora.

“Hasta que me dijeron: hermana, tenemos que arreglar eso porque tenemos que saber por qué te la revocaron”.

Efectivamente, Karina Torres ya tomó la decisión de recuperar su visa: contrató un “abogado de migración” para comenzar el proceso.

La influencer insiste, por cierto, en que era apenas la tercera vez que viajaba a Estados Unidos: