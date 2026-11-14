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47 años de TVyNovelas: FOTOS de José Eduardo Derbez en su fiesta de 6 años; ¿estuvo Eugenio Derbez?

José Eduardo disfrutó con botargas de El Rey León en una fiesta que le organizó su mamá Victoria Ruffo

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
josé eduardo derbez niño.jpg

José Eduardo Derbez, a los 6 años

Hemeroteca TVyNovelas

En 47 años, TVyNovelas ha abarcado la totalidad de la vida de algunos actores, cantantes, famosos, celebridades de México.

En nuestra revista ha quedado el testimonio de algunos de ellos desde el día de su nacimiento hasta su debut y consolidación como artistas.
Así sucede con José Eduardo Derbez, quien actualmente atraviesa una crisis sentimental por su rompimiento con Paola Dalay, pero del cual también hemos contado el nacimiento de su hija, su boda, su debut en telenovelas y, mucho más tiempo atrás, su cumpleaños número 6.
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Aquí reproducimos las fotos y la crónica de aquella fiesta organizada por Victoria Ruffo en mayo de 1998.
En ese año, Victoria y Eugenio Derbez apenas llevaban un año separados, por lo que su relación estaba muy rota. El papá de José Eduardo, por tanto, no estuvo en la fiesta. De hecho, fue hasta 2002 cuando sucedió la famosa escena dentro del programa “XHDerbez” en la que Victoria Ruffo lleva a José Eduardo para que Eugenio lo vea.

Recordamos pues aquel momento feliz de José Eduardo y su mamá Victoria Ruffo.

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Victoria Ruffo festeja los 6 años de su hijo José Eduardo Derbez

La actriz Victoria Ruffo festejó en grande el cumpleaños número seis de su hijo (y de Eugenio Derbez) José Eduardo, quien se divirtió al jugar con todos sus amiguitos de la escuela, así como con su familia.
José Eduardo cumplió años el 14 de abril, pero por compromisos de su mamá, la fiesta se realizó el sábado 2 de mayo en la casa de Victoria en Cuernavaca; ahí estuvieron el fin de semana.

josé eduardo derbez niño (1).jpg

Hemeroteca TVyNovelas

José Eduardo tuvo oportunidad de jugar todo el día con sus amigos, quienes llegaron con sus papás desde la mañana para aprovechar el caluroso día y nadar en la alberca, correr en el jardín y disfrutar la participación y compañía del grupo de actores de Magda Karina, que se disfrazaron de distintos personajes de cuentos.
Y no podía faltar la piñata, así como el mariachi que le cantó “Las mañanitas” a José Eduardo.

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La protagonista de “Vivo por Elena” mandó a hacer un pastel de chocolate con un dibujo de águila, ave de rapiña favorita de José Eduardo, quien recibió todo tipo de regalos. Hubo buffette de comida, así como refrescos y aguas de sabores, todo calculado para 100 personas

TVyNovelas josé eduardo derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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