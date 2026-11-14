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Primera fiesta, primer desfiguro de Paolita Suárez en La Mansión VIP: "¡Yo pego!”

Sus compañeros de La Mansión VIP le pidieron que se calmara, que se fuera a la cama y hasta le gritaron: "¡Mala copa!”

Noviembre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
paolita suárez.jpg

Paolita Suárez terminó rodando en el piso

Captura La Mansión VIP / Youtube

Paolita Suárez perdió el control muy rápido en la primera fiesta de La Mansión VIP, segunda temporada.

La influencer tuvo enfrentamientos verbales con varios de los integrantes del reality show a quienes en un momento les gritó: “Yo borracha les voy a decir: tú me caes mal, tú me caes mal, tú me caes mal”.
Paolita comenzó a dar indicios de mala copa cuando vociferó que ella en su natal León, Guanajuato, hay veces en que sale de fiesta y se llega a gasta “50 mil, 60 mil... hasta 100 mil pesos en un día”.

“Ustedes no saben cuánto ganó yo con mi canal de Youtube... ahorita se me puede soltar la lengua y decirles cuánto gano”.

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¿Qué pasó con Paola Suárez en la primera fiesta de La Mansión VIP?

Ese exabrupto lo tuvo en la barra, donde tomó una botella para tomar directamente de ella. Después se fue a la mesa, donde nuevamente comenzó a retar a los habitantes de La Mansión VIP.

“Contrólate Paolita”, le dijeron unos. "¡Mala copa, mala copa!”, le dijeron otros.

La reacción de Suárez fue levantarse y gritar: “Si me controlo, van a valer...”
Cuando quiso sentarse nuevamente, Paolita se cayó al piso. Abel Robles entonces se acercó para ayudarla.
Pero cuando la quiso levantar, los tacones traicionaron a Suárez y otra vez cayó al piso.
“Ya llevénsela a la cama”, pidieron algunos entre ellos Doña Alegría, quien dijo:

“Si la dejamos, al rato va a tirar toda la mesa y nos va a pegar”.

En efecto, Paolita Suárez también les había gritado: “Si alguien quiere sacarme (de La Mansión VIP) venga a provocarme y le pego, a mí me vale que me expulsen, yo pego”

Luego se salió de la fiesta rodando por el piso hasta que la Cukis le ayudó a levantarse.

La Mansión VIP Paola Suárez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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