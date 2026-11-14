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Mhoni Vidente le pide a Eugenio Derbez que cuide su salud porque el tarot predice un grave problema

Las acusaciones contra su hijo Vadhir pueden afectarlo, por lo que Mhoni le da un consejo

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
ari telch (1).jpg

Mhoni Vidente

Captura Youtube / Instagram

Mhoni Vidente le echó las cartas a Vadhir Derbez.

El actor enfrenta al menos dos acusaciones de mujeres que lo señala por abuso sexual. La Fiscalía de la Ciudad de México informó esta semana que incluso hubo una orden de aprehensión en su contra, que quedó sin efecto por una amparo promovido por los abogados de Vadhir.

“Es una situación de que Vadhir tiene que demostrar que es inocente y hablar con la claridad total, y no esconderse detrás de las faldas del papá”, dijo Mhoni.

La tarotista hizo notar el vínculo del caso de Vadhir con el futuro de Eugenio Derbez en términos de salud.

“Ahorita anda en Lisboa promoviendo esta serie de “El Juicio”, que viene a ser la misma historia de Vadhir”, dijo.

La predicción de Mhoni Vidente para Eugenio Derbez

La serie, en efecto, tiene ciertas similitudes con al caso del hijo de Eugenio: trata sobre un joven que abusa de una compañera pero el papá lo protege hasta el punto de esconderlo y mandarlo al extranjero para evitar que enfrente la justicia.

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En el caso de Vadhir, sus abogados niegan que esté escondido o huyendo, sino que simplemente él “vive en el extranjero” y la autoridad lo ha buscado en México.
En este panorama es que Mhoni le advierte a Eugenio Derbez:

“Cuídate Eugenio, te puede dar un infarto con tantas preocupaciones”.

mhoni vidente eugenio derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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