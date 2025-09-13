Suscríbete
La abuelita heroica que salvó a su nieta perdió la batalla: muere a los 49 años por la explosión

Alicia Matías cubrió con su cuerpo a su nieta, por lo que su cuerpo sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo

September 12, 2025 
Alejandro Flores
abuelita heroica.jpg

Doña Alicia fue homenajeada con varias viñetas

Especial

Una cirugía fue el último recurso que los médicos intentaron para salvar la vida de doña Alicia Matias Teodoro, la abuelita heroína de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

Su caso se viralizó, pues imágenes circularon del momento en el que cargaba a su nieta y un policía la auxilió. Las imágenes muestran cómo la ropa se le pegó a la piel, pues presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo.
La niña fue llevada por el policía al Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se le diagnosticó con quemaduras en el 10% de su cuerpo y se le sometió a una cirugía.

Mientras tanto, su abuelita fue llevada al Hospital Magdalena de las Salinas.

La noticia fatal

La mañana de este viernes, un error en la lista divulgada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo creer que había muerto.
La realidad es que aún estaba con vida y se le sometió a una cirugía para tratar de estabilizarla.

abuela-iztapalapa-.jpg

La abuelita salvó a su nieta en explosión de Iztapalapa

X

No fue posible. El gobierno de la Ciudad informó esta noche que doña Alicia murió a los 49 años.

Iztapalapa Explosión VIRAL
Alejandro Flores
