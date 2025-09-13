Suscríbete
Viral

El policía que rescató a la abuelita y la bebé en la explosión de Iztapalpa, ya había sido héroe en 2015

Sergio Ángel Soriano es elemento de la Policía Bancaria y por segunda vez en 10 años ha demostrado su honestidad y valentía

September 12, 2025 • 
Alejandro Flores
ppolicia heroe.jpg

“Todavía hay policías buenos”

SSCP y redes

La del policía cargando a la bebé Azuleth y su abuela Alicia con el 98% de su cuerpo con quemaduras a su lado es una de las imágenes más poderosas y virales que se produjeron tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

Alicia Matías Teodoro estaba a cargo de su nieta mientras trabajaba como checadora del otro lado de la avenida donde sucedió el accidente.
La onda expansiva de la explosión fue tan grande que las alcanzó y fue en ese momento que su instinto la llevó a proteger a su nieta con su propio cuerpo.
Una vez que paso el fuego, doña Alicia comenzó a gritar por ayuda y fue entonces que apareció el policía bancario Sergio Ángel Soriano Buendía.
Cargó a a bebé, caminó junto a la abuela y buscó una manera de transportar a Azuleth a un hospital. Hoy reportan a la bebé estable aunque con quemaduras y a doña Alicia en estado crítico. Incluso hubo un error garrafal cuando su nombre apareció en la lista de víctimas fatales difundida por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El error fue corregido más tarde, doña Alicia sigue en el hospital luchando por su vida.

¿Quién es Sergio Ángel Soriano, el policía que rescató a la bebé de la explosión?

Eso dio pie, al mismo tiempo, a reconocer al policía bancario que las ayudó. ¿Dónde se había visto antes su cara?
La respuesta está en el pasado, a 10 años de distancia. En 2015, el mismo Sergio Ángel Soriano apareció en la prensa por un acto peculiarmente heroico: devolvió 42 mil pesos que se había encontrado en un Palacio de Hierro.

En aquella ocasión, la policía de la ciudad de México informó a través de una ficha informativa, del honesto actuar del elemento:

“El policía con número de placa 3904 de nombre Sergio Ángeles Soriano Buendía, realizaba el recorrido de vigilancia en el estacionamiento de la tienda departamental, ubicada sobre la avenida Moliere en la delegación Miguel Hidalgo cuando se percató de una bolsa de papel color rojo, mismo que se encontraba tirado junto a la columna C-7".

En la bolsa estaba también le identificación de la propietaria del dinero por lo que se procedió a contactarla para devolverle el dinero.
La ficha señalaba:

“La ciudadana junto con su familia, destacaron y agradecieron la acción honesta del uniformado, Sergio Sánchez Soriano por honrar a la Policía de la Ciudad de México, institución que capacita a sus elementos bajo principios de disciplina y lealtad”.

Sobre los heridos en la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, la lista oficial de heridos y dados de alta se puede consultar en la cuenta de X de la Secretaría de Salud.

notas virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
