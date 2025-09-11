Testimonios desde el caos: ¿qué pasó con los heridos y sus familias tras explosión en Iztapalapa?

La explosión provocada por la pipa en una de las salidas del Puente de la Concordia, en Iztapalapa provocó una onda expansiva tan amplia que arrasó incluso el otro lado de la carretera.

Ahí, en un puesto y trabajando como cada tarde de checadora del transporte público, estaba la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años.

“No le tocaba estar ahí, por favor sálvenla”, dice su hija, horas después de la explosión y con la incertidumbre de que doña Alicia tendrá que ser atendida por quemaduras en el 98% de su cuerpo.

La historia de Alicia Matías Teodoro se ha hecho viral, además, por una fotografía en la que aparece ella caminando sobre el puente junto con un policía bancario. Este policía lleva en brazos una niña de apenas 2 años.

Ahora se sabe que es la nieta de Alicia y que estaba con ella porque la estaba cuidando. Su nombre es Zuleth y de acuerdo con el testimonio de la madre, aunque tiene algunas quemaduras, “está bien”.

¿Cómo contactar a familiares de los heridos por la explosión de pipa?

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número telefónico para búsqueda de familiares afectados por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia: 55 56 83 22 22.

Precisamente la angustia de buscar a un familiar fue otro de los casos que hizo viral a través de un video en el que se ve a un elemento de Protección Civil que encontró una bolsa con un teléfono celular.

Justo en ese momento, el teléfono suena y el elemento contesta. A pesar de que el aparato está severamente dañado y derretido en muchas de sus partes, funciona lo suficiente para establecer comunicación.

El elemento de Protección Civil habla primero con el papá y luego con la mamá de la joven dueña del celular.

El video que se conoce es el de la segunda llamada, en el que la madre pregunta por su hija, que, ahora se sabe, iba a la Universidad ya que portaba la credencial de la UNAM.

Personal de protección civil logra encontrar un teléfono entre los escombros y da aviso a los familiares de la víctima



Personal de protección civil logra encontrar un teléfono entre los escombros y da aviso a los familiares de la víctima



En la llamada se conoce que su nombre es Ana Daniela Barragán Ramírez. La madre, por el teléfono, pregunta dónde está su hija y se nota desesperada. El rescatista trata de tranquilizarla y le explica que hubo un accidente y que están buscando a la joven.

El Gobierno de la Ciudad ya publicó una lista preeliminar de heridos y se puede consultar en X, en la siguiente liga:

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Sobre el testimonio de la señora Alicia Matías Teodoro, su hija señala que al momento de la explosión tuvo el instinto de cubrir a su nieta con el cuerpo.

Ahora está en terapia intensiva en la clínica níuimero 53 del IMSS.

