Karely Ruiz reveló la alarmante razón por la que suspendió sus donativos: ‘Dejen de tirarme hate’

Desde personas damnificadas hasta perritos abandonados han recibido los apoyos de Karely Ruiz, quien durante una temporada se caracterizó por donar alimentos, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo a los sectores más vulnerables; sin embargo, de un tiempo para acá dejó de hacerlo.

Karely Ruiz , consciente de que las críticas y las especulaciones sobre este tema aumentaron de una forma alarmante, se sinceró con sus seguidores y les compartió que está pasando por una situación personal muy difícil: entérate.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ LE PASÓ A KARELY RUIZ?

Fue a través de sus historias de Instagram que Karely Ruiz subió un video titulado: “Dejen de tirarme hate porque no ayudo, saben que yo siempre estoy para todos”. En la grabación, la modelo sorprendió a sus seguidores al revelarles que está atravesando por una delicada situación de salud que ha llegado a afectar a toda su familia.

Karely no detalló cuál es el padecimiento que le fue diagnosticado, pero sí aceptó que de momento toda su atención está puesta en el tratamiento, por lo que le pidió paciencia a sus seguidores: “Ahorita tengo problemas personales, problemas de familia y de salud. Créanme que me uno a causa. Ahora se me complica mucho ir, se los juro”, declaró la modelo, quien reveló que se trata de “un problema de salud caro”.

Karely Ruiz subió un video revelador. INSTAGRAM

La modelo reiteró que le encanta ayudar a las personas necesitadas y sí está al pendiente de los mensajes que le envían para pedirle ayuda, pero ahora la situación la rebasó y necesitó de poner una pausa porque todo esto la tiene muy estresada: “Qué más quisiera darles todo, pero no estoy bien”, concluyó la famosa.

El video de Karely no tardó en viralizarse y pronto acumuló miles de comentarios de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento y le expresaron su deseo de que pronto logre superar este severo problema.