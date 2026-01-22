Joven de 18 años comete MACABRO crimen y por error manda el video a su mamá

Un joven de 18 años, identificado como Ulises Enrique ’N’ habría asesinado a un sujeto en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México, y luego envió por error un video del crimen a su mamá.

Los hechos ocurrieron la noche del 17 de enero de 2026, en el pueblo de San Agustín Ohtenco, según lo confirmaron fuentes de la fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el joven atacó a la víctima con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas, entre ellas una lesión en el cuello que le causó la muerte.

Tras la agresión mortal, Ulises Enrique se grabó narrando el crimen. En el clip aparece con manchas de sangre en la ropa y afirma ser sicario, además de asegurar que ha participado en al menos dos ejecuciones. Posteriormente, el material fue enviado por error vía WhatsApp a su madre, identificada como Raquel.

¿Qué hizo la mamá tras recibir el video?

Las autoridades indicaron que alrededor de las 20:40 horas del mismo día, una mujer acudió a la Coordinación Territorial de la Policía de Investigación (PDI) en Milpa Alta, en estado de crisis, para denunciar que su hijo le había enviado videos donde aparecía junto a un cuerpo sin vida.

Con las imágenes como evidencia, los agentes se trasladaron a las inmediaciones de un deportivo de la localidad, donde localizaron al hombre sin vida, de entre 40 y 50 años.

Detienen a Ulises Enrique…

Tras resguardar la escena del crimen, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y gracias a la ropa observada en los videos, ubicaron de inmediato al responsable caminando a varias calles del lugar.

El joven fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

