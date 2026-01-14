Suscríbete
Viral

Hijo de famoso guitarrista muere por consumo de FENTANILO; no pudo superar el suicidio de su madre

El deceso ocurrió en noviembre pasado, sin embargo, hasta ahora se desconocían las circunstancias.

Enero 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hijo-guitarrista.jpg

El hijo mayor del músico perdió la vida sin poder superar el suicidio de su madre.

Pixabay

El deceso ocurrió por una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de una combinación letal de fentanilo, metanfetamina y lidocína.

Fue el 25 de noviembre de 2025, cuando el hijo mayor de la leyenda del rock, Jackson Browne, perdió la vida. Aquella mañana, autoridades hallaron inconsciente a Ethan, actor, modelo y músico, de 52 años.

Poco después del hallazgo, el artista emitió un comunicado donde compartió el profundo pesar de la familia y pidió privacidad ante la repentina pérdida de su hijo. En ese momento, los detalles sobre la muerte permanecieron bajo reserva, sin embargo ahora se sabe que pasó.

“Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento”, escribió el músico en sus redes sociales.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles reveló los detalles de la autopsia y confirmó que el deceso ocurrió por una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de una combinación letal de fentanilo, metanfetamina y lidocína.

La trayectoria de Ethan…

Trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizhari y también participó en la película ‘Hackers’ en 1995, protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Además, su carrera como actor incluye otros trabajos como la película ‘Raising Helen’ o la serie de televisión ‘Birds of Prey’.

Ethan también siguió los pasos de su padre en el mundo de la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, ‘Right Before Your Eyes’, en 2022.

En Instagram, Browne mostraba con frecuencia sus sesiones de entrenamiento y solía presumir de su aspecto físico. También era aficionado a las motocicletas, la guitarra, y mostraba su amor absoluto por su perro.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Su vida estuvo marcada siempre por el suicidio de su madre, Phyllis Major, cuando era muy pequeño y ella tenía 30 años de edad. Ethan tenía apenas dos años y su padre se encontraba de gira.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jauría-abuelita.jpg
Viral
15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Veloso.jpg
Viral
Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Streamer-baleado (1).jpg
Viral
Atacan a BALAZOS a famoso creador de contenido mientras transmitía en vivo; un rayo láser le apuntaba
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Descarrilamiento-tren-ok.jpg
Viral
Muere periodista tras descarrilarse tren en el que viajaba; iba a presentar a su esposa con su familia
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Chavana-hija.jpg
Famosos
Ernesto Chavana se opone rotundamente a cirugía estética de su hija de 22 años: “Me siento frustrado”
El conductor de televisión publicó un video en sus redes sociales para comunicar su molestia ante la decisión de su hija.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzman-Stephanie-Salas.jpg
Famosos
Stephanie Salas confiesa DISTANCIAMIENTO con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud
La cantante se sincero y dijo que no mantiene una relación cercana con la rockera.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
michelle rodriguez
Famosos
Michelle Rodriguez confiesa si habrá boda pronto con Victoria Garcia
Los rumores apuntaban a que ocurriría pronto...
Enero 13, 2026
 · 
Nayib Canaán
Alicia-Villarreal-hermana.jpg
Famosos
Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager; señalan que Cibad Hernández la ha ALEJADO de su familia
El influencer estaría controlando la dinámica de la cantante con su familia.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez