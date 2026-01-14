Hijo de famoso guitarrista muere por consumo de FENTANILO; no pudo superar el suicidio de su madre

El deceso ocurrió por una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de una combinación letal de fentanilo, metanfetamina y lidocína.

Fue el 25 de noviembre de 2025, cuando el hijo mayor de la leyenda del rock, Jackson Browne, perdió la vida. Aquella mañana, autoridades hallaron inconsciente a Ethan, actor, modelo y músico, de 52 años.

Poco después del hallazgo, el artista emitió un comunicado donde compartió el profundo pesar de la familia y pidió privacidad ante la repentina pérdida de su hijo. En ese momento, los detalles sobre la muerte permanecieron bajo reserva, sin embargo ahora se sabe que pasó.

“Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento”, escribió el músico en sus redes sociales.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles reveló los detalles de la autopsia y confirmó que el deceso ocurrió por una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de una combinación letal de fentanilo, metanfetamina y lidocína.

La trayectoria de Ethan…

Trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizhari y también participó en la película ‘Hackers’ en 1995, protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Además, su carrera como actor incluye otros trabajos como la película ‘Raising Helen’ o la serie de televisión ‘Birds of Prey’.

Ethan también siguió los pasos de su padre en el mundo de la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, ‘Right Before Your Eyes’, en 2022.

En Instagram, Browne mostraba con frecuencia sus sesiones de entrenamiento y solía presumir de su aspecto físico. También era aficionado a las motocicletas, la guitarra, y mostraba su amor absoluto por su perro.

Su vida estuvo marcada siempre por el suicidio de su madre, Phyllis Major, cuando era muy pequeño y ella tenía 30 años de edad. Ethan tenía apenas dos años y su padre se encontraba de gira.

