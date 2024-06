Grabaron en VIDEO a un extraño animal en Nuevo León y un experto hizo una importante advertencia

Un video de un cacomixtle norteño en Nuevo León está causando sensación, ¿ya lo viste?

En TikTok, el usuario @elpowerdanger publicó un clip de apenas unos segundos en donde comparte con sus seguidores que se encontró con un animal poco común en San Nicolás de los Garza, en aquel estado.

Un cacomixtle es un mamífero “primo” de los mapaches y los gatos que se caracteriza por su agilidad y su imagen, que muchos confunden precisamente con estos animales

La secuencia muestra cómo el pequeño animal blanco y gris está escondido debajo de una estantería en lo que parece ser un almacén. Luego, salió de allí para mirar fijamente hacia la cámara y pasar al otro lado del pasillo.

“A veces salen a buscar comida”, escribió el creador del video en el título de la publicación.

Esto fue suficiente para llamar la atención de los usuarios, quienes rápido se preguntaron qué animal se trataba y si eran peligrosos o no.

“¿Cómo que viven en Nuevo León? Jamás los había visto y tengo 38 años”, “Qué bello cacomixtle, en peligro de extinción”, “Yo vi uno y primero pensé que era un lémur, y ya después lo consulté en Internet y vi que era un cacomixtle, nadie me creyó que lo vi, me dijeron que tal vez vi un tlacuache”, y “Yo los veo mucho cuando voy al cerro de la silla en la noche”.

Incluso hubo quienes bromearon sobre el animal, comparándolo con personajes animados y figuras públicas. Sin embargo, un experto en biología advirtió a ‘Milenio’ que estos animales no deben tocarse.

Mario Abraham Mayen, director del Centro de Control y Bienestar Animal en Naucalpan, subrayó que, si intentan tocarlos, estos animalitos se sentirán amenazados y podrían morder a las personas.

¿Qué pasa si encuentro un cacomixtle?

El avistamiento de cacomixtles no es tan extraño después de todo. El año pasado, las autoridades de la CDMX dieron a conocer que había uno de estos animales en la línea 7 del Metro.

Así es un cacomixtle. (Sedema)

En ese sentido, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) respondió a la pregunta: ¿Es peligroso? Y aconsejó lo siguiente:

Si ves a un cacomixtle en la noche, no te asustes, es normal que salgan a esas horas. Lo que debes hacer es no alterar al mamífero, no alimentarlo ni perderlo de vista.

Una vez que estés en calma, llama a las autoridades para que se hagan cargo en caso de que el animal se encuentre en un espacio que no debería. En CDMX los números son 52089898 y el 911.