Viral

Luto por Frank Caprio, el juez más compasivo de EEUU: “Nunca me rendí en la vida”

Murió un símbolo de justicia y buen corazón. Descanse en paz.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
frank-caprio.jpg

Juez Frank Caprio

Este miércoles 20 de agosto se confirmó la muerte del Juez Frank Caprio, un estadounidense muy querido reconocido por tomar decisiones compasivas en la Corte... Se convirtió en un símbolo de justicia con buen corazón.

De hecho, se hizo famoso a nivel mundial gracias al programa de televisión Caught in Providence, donde resolvía casos menores, como infracciones de tránsito, en medio de empatía y sentido común.

Frank Caprio murió a los 88 años luego de una dura batalla contra el cáncer de páncreas.

Pocas horas antes de su muerte, compartió un video en su cuenta TikTok, donde dijo que continuaba su batalla, pero que las oraciones de la gente llenaban su espíritu.

Frank Caprio, cuyo nombre real era Francesco Caprio, nació el 24 de noviembre de 1936, en Providence, Rhode Island. Se graduó de la Universidad de Providence y Facultad de Derecho de Suffolk.

Se volvió viral en redes sociales por su trato amable y comprensivo hacia personas en dificultades económicas o personales.

En su programa trataba a los acusados con respeto y compasión, y a menudo perdonaba multas o reducía sanciones cuando las personas explicaban sus circunstancias.

Frank Caprio también fue un defensor de la educación, creó becas para estudiantes necesitados y fue homenajeado por su servicio público.

@therealfrankcaprio

As I continue this difficult battle, your prayers will lift my spirit. judgefrankcaprio neverforget kindness love

♬ original sound - Judge Frank Caprio - Judge Frank Caprio

Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
