Hizo el casting para ‘La Academia’, se formó por horas y solo la dejaron cantar 34 segundos: VIDEO

Las respuestas de sus seguidores la dejaron emocionada luego de ver el video viral de TikTok

‘La Academia’ es un reality show de música exitoso en México en donde han salido grandes artistas, como Yuridia, Yahir, Myriam y Carlos Rivera. Por eso, muchas personas hacen casting para competir y convertirse en famosos. Sin embargo, los que quedan en el camino, tienen anécdotas que contar.

Esto le pasó a una joven originaria de la ciudad de Aguascalientes que, durante las audiciones de la nueva temporada de ‘La Academia’, se quedó en el camino a pesar de haberse formado por horas.

En un video de TikTok publicado en su cuenta @kamsz.z contó su travesía en unos segundos, y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Como olvidar cuando me formé x horas para el segundo filtro y solo me dejaron cantar 34 segundos”, escribió en el clip.

En el título de la publicación, agregó: “Qué mal. Si me enojé, pero ni modo. Igual pasé el primer filtro”.

Aunque su presentación no duró como esperaba y regresar a casa con las manos vacías, la joven consiguió el apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes por su impresionante voz.

“Qué bonita voz y presencia. Pues qué quieren los jueces, se equivocaron, denle otra oportunidad. Canta lindo”, “Quizás su futuro no esté en La Academia. Tienes buena vzo”, “Busca ejercicios y sigue practicando, también busca tu tono, tienes una linda voz”, y “Te entiendo, yo me formé 9 horas para el primer filtro y me dejaron cantar solo 10 segundos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Cuándo empieza ‘La Academia’ 2024?

‘La Academia’ inicia a finales de julio o principios de agosto. El conductor del programa será Jaime Camil y los jueces serán Lolita Cortés, Espinoza Paz, Chiquis Rivera y Arturo López Gavito.

De hecho, se cree que el programa competirá por la audiencia contra ‘La Casa de los Famosos México 2’, que se estrena el domingo 21 de julio por Las Estrellas.