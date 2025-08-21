Suscríbete
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”

Descanse en paz.

August 21, 2025 
MrPepe Rivero
¡La música está de luto!

Canal 22 publicó la triste noticia del fallecimiento del periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez.

El locutor perdió la víctima víctima de cáncer. Se sabe que falleció acompañado de su esposa y algunos de sus amigos más cercanos, en la ciudad de Rygge, Noruega, lugar donde residía.

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, se puede leer en la publicación compartida por Canal 22.

"¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!
¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco!
Nada se sabe, todo se imagina.
Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada.

Fernando Pessoa

El comunicador Nicolás Alvarado resaltó que su colega “hará falta”.

“Huemanzin fue un querido compañero de trabajo durante muchos años y una muestra de la posibilidad de hacer buen periodismo cultural en la televisión pública. Hará falta”.

El Centro Nacional de las Artes también publicó sus condolencias.

“El Cenart lamenta el sensible fallecimiento de Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez (1974-2025), reportero, referente del periodismo cultural, que se caracterizó por su sensibilidad, talento y profesionalismo para narrar los sucesos artísticos de México y otros países”, se lee en su publicación.

