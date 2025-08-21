Suscríbete
Viral

Daniel Hilton se somete a 50 cirugías al año para ser un Ken Humano: “Yo quería ser el muñequito de Barbie”

Admira a Paris Hilton por su fortaleza.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
daniel-hilton--.jpg

Daniel Hilton, Ken humano

Instagram

En redes sociales hubo una época en la que abundaban las personalidades que buscaban la perfección a través de cirugías, y aunque a algunos les costó la vida, siguen existiendo personas que están dispuestas a todo para ser lo que soñaban. Tal es el caso de Daniel Hilton, un hombre de 31 años que quiere ser un Ken humano.

Esta semana apareció en la televisión española para contar su historia: “Yo siempre tuve una gran personalidad, que me ha hecho distanciarme sin quererlo, a la hora de vestir, en el recreo, me alejaba de mis compañeros y siempre tuve un estilo definido”.

“Mi físico no era lo que yo quería, estaba alejado de la personalidad que quería”, dijo el joven que desde los 15 años se sometió a dietas y en 2017 comenzó con las cirugías.

Daniel Hilton confesó que la familia y amigos le decían que no le hacía falta las cirugías, pero aún así, él decidió seguir.

“Me decidí cambiar y ser lo que soy al día de hoy”.

Daniel aconseja operarse, pero para gustarse a sí mismos

“Yo tenía claro que no me gustaba mi imagen. Todas las operaciones que me he hecho han sido por gustarme a mí mismo, no por encajar”, dijo Daniel en televisión.

“Si deciden hacerlo, que sea por gustarse a sí mismo, y no por encajar en ningún molde ni por gustarle a nadie, porque al que hay que gustarse es a uno mismo”, dijo el hombre que se somete a 50 cirugías al año y que ha gastado más de medio millón de pesos mexicanos en visitas al bisturí.

Paris Hilton es uno de sus modelos a seguir

“Tuve una conexión fuerte con ella. En los 2000s era una persona criticada, y en ella vi una similitud con el acoso que vivía, yo en menor escala, en mi círculo”, dijo sobre su pasión por la empresaria.

“Algo que me llamaba la atención de ella es que parecía que no le afectaba, ella siempre la veías perfecta, parecía con un autoestima de hierro. Yo me propuse ser como Paris Hilton”.

Paris Hilton Cirugías Estéticas Ken Humano
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
