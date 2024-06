Esta es la verdad sobre ‘la tienda más chiquita de México’ que se hizo VIRAL en TikTok

¿Habías visto una tienda así de pequeña?

Un video viral de TikTok está generando millones de reproducciones por supuestamente presentar ‘la tienda más chiquita de México’; sin embargo, parece que las cosas no son como las pintan

El usuario @kain_arrieta07 consiguió más de 16.5 millones de reproducciones en la red social de videos cortos al subir un clip en donde presume haber hallado la abarrotera con estas características especiales.

En la secuencia de su video, el tiktoker encontró el establecimiento cerrado con el letrero de “Tienda”, pero eso no impidió que se bajara de su coche para explorar las dimensiones de apenas un metro de ancho. El lugar se encuentra en el pueblo Aculco, Estado de México, cerca de la CDMX.

Los usuarios que lo siguen desde hace tiempo quedaron asombrados por el hallazgo y rápidamente comentarios sus opiniones. Incluso, hubo quienes confirmaron que se trataba de una tienda porque vivían en la misma localidad.

Un usuario descubrió la verdad sobre esta tiendita viral

Uno de los seguidores que vive en Aculco se ofreció para visitar la tienda y grabarla por dentro; sin embargo, se percató de la verdad: la tiendita más chiquita de México había cerrado.

En un video publicado en su propia cuenta de TikTok, @once_011 confirmó que el lugar ya no estaba en servicio. “Salió alguien (de la casa) y me dijo que ya no era tienda: “Lamento decepcionarlos”.

En TikTok, es común encontrar este tipo de videos en donde las personas comparten lugares curiosos y peculiares que se han encontrado durante sus viajes. Hay docenas de videos de otras tiendas que, sin duda, participan para ganarse el título de ‘la más chiquita de México’. ¿Tú te has encontrado con alguna tienda de abarrotes así?

Esto no evitó que la comunidad de TikTok aprovechara el momento para hacer bromas sobre el lugar que, por su tamaño, era casi imposible hacerlo otro tipo de establecimiento.

“Ahora serán departamentos”, “Yo hasta quería ir. Soy de Amealco y ya andaba planeando ir a conocerla”, “Nooo”, y “Gracias por intentarlo, hermano, el otro guey nada más nos dejó con la curiosidad”, fueron algunas de las reacciones.