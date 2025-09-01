Suscríbete
Valentina Gilabert muestra terrible foto del ataque de Marianne tras haberla perdonado

Pese a haber estado al borde de la muerte, la joven explica que comienza el juicio contra la otra menor acusada como cómplice.

September 01, 2025 
Ericka Rodríguez
Valentina Gilabert

“Mañana comienza el juicio contra la otra menor acusada de cómplice”.

Fue en febrero de 2025 cuando la influencer Valentina Gilabert casi pierde la vida a manos de Marianne Gonzaga, de 17 años, poniendo en pausa su carrera como modelo.

Marianne viajó desde Cancún para encarar al padre de su menor hija, sin embargo, lo que sería un encuentro privado terminó convirtiéndose en una tragedia pública. Gonzaga, al enterarse de una supuesta relación entre su exnovio y Valentina, la atacó provocándole 14 heridas con un arma blanca.

Insospechadamente, Gilabert decidió darle el perdón a su agresora, lo que hizo que las redes sociales estallaran cuestionando su decisión.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Valentina explicó: “físicamente estoy bien, emocionalmente, pues ahí vamos, ha sido un proceso bastante complicado, pero a veces todas estas situaciones malas traen cosas buenas”.

La mano derecha de Valentina quedó con una enorme cicatriz en forma de “W”.

Y añadió: “Actualmente estoy enfocada en mis estudios, en tener una buena relación con mi familia. Estudio gastronomía, quiero ser chef, estoy haciendo un proyecto sobre la comida italiana y todo va muy bien”.

Una imagen desgarradora

Sin embargo, casi un mes después de estas declaraciones y tras notarla entusiasmada y viendo al futuro, internet explotó, pues en su cuenta de Instagram compartió una imagen desgarradora.

En la fotografía se puede observar a Valentina en la ambulancia que la trasladó al hospital tras ser atacada. En la imagen en blanco y negro se le ve conectada a un aparato para respirar. La chica lleva un pantalón a cuadros y una playera que se dice era originalmente blanca, pero por la sangre se ve casi negra.

La modelo de 19 años, Valentina Gilabert, sorprendió al aparecer en la La Fiesta de los Famosos.

“Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio contra la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte. Muchas Gracias”, se lee en el post.

Muchos usuarios le cuestionaron “por el chiste y que ella la perdonó”, o que “no debería haber influencers, la mayoría no aporta nada bueno a la sociedad ni valores ni nada. Desubican más a la gente”.

Valentina defiende al ex de Marianne

La modelo también había reaccionado a los señalamientos de usuarios a su actual pareja y ex de Marianne, José Said. Muchos la criticaron por continuar su relación amorosa pese a que su ex la apuñaló por celos.

No es que yo valore a esta persona más que a mi vida, es más el hecho de que si no fuera por esta persona no estaría viva”, pues explicó que él tapó sus heridas en el cuello para que no se desangrara.

Ericka Rodríguez
