¿Murió? Qué pasó con la abuelita que salvó a su nieta en explosión de Iztapalapa

La señora Alicia lucha por su vida.

September 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
Aunque durante la madrugada se dio por muerta a la señora Alicia Matías Teodoro, la Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que se cometió un error.

El estado de salud de la abuelita que trabaja como checadora y estaba cuidando a su nieta de 2 años, a quien salvó de quemaduras más graves, se reporta como grave.

Autoridades confirmaron que recibe atención médica especializada, luego de que fue parte de las personas quemadas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa, el pasado 9 de septiembre.

Su caso se viralizó, pues imágenes circularon del momento en el que cargaba a su nieta y un policía la auxilió. Las imágenes muestran cómo la ropa se le pegó a la piel, pues presentaba quemaduras de segundo y tercer grado.

Su familia insiste en que la señora Alicia sigue luchando por su vida, y alertaron no caer en fraudes.

Y es que no quieren que la gente que busque ayudarlos caigan en estafas, pues aclaró que la familia no pide dinero ni ha compartido números de cuenta.

En cambio, sí se necesitan donadores de sangre para la abuelita que actuó como una héroe.

Está hospitalizada en el Magdalena de las Salinas, al norte de CDMX.

MrPepe Rivero
