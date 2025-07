Caso Lady Racista: Ximena Pichel rompió el silencio y dio su versión: “No le quise decir negro”

El caso de Lady Racista sacudió a la opinión pública mexicana y desató un debate sobre la discriminación diaria. Una mujer, identificada como Ximena Pichel, fue grabada mientras insultaba a un policía de la CDMX en la colonia Condesa, quien intentaba realizar su trabajo; poco después salió a la luz otro video en el que la modelo argentina agrede a personal de vigilancia en su edificio. Tras varios días de silencio, la mujer que fue bautizada en redes sociales como “Lady Racista”, ofreció su versión de los hechos y pidió disculpas públicas.

¿Qué dijo Ximena Pichel sobre lo ocurrido en la Condesa?

El 9 de julio, Ximena Pichel habló en exclusiva para el diario Reforma, en una entrevista publicada en el canal de YouTube del medio, donde aseguró estar “arrepentida” de lo ocurrido y explicó que su reacción fue resultado de una acumulación de tensiones personales. “Mi reacción no fue la adecuada”, reconoció, y agregó que pasaba por un momento difícil tras la muerte de su madre, ocurrida hace un año.

Durante su versión, relató que el conflicto comenzó cuando se acercó a su coche, donde un agente de tránsito intentaba colocarle un inmovilizador. Pichel afirma que se dirigió al oficial para informarle que ya se retiraba, pero que el trato del agente escaló la situación: “Le dije ‘señor, ya me voy’, y él empezó a insultar”.

Respecto al insulto que desató la controversia, Pichel aseguró que no fue intencionalmente racista. “Pude haber dicho ‘güero’ o cualquier otra cosa, pero me salió esa palabra. Estoy profundamente arrepentida”, declaró. Insistió en que no es una persona discriminatoria ni de malas intenciones, además de que aseguró que siempre se ha llevado bien con personas de todo origen y oficio.

¿Qué dijo Ximena Pichel sobre el segundo video?

Al ser cuestionada sobre el segundo video, en el que agrede verbalmente a personal de vigilancia de su condominio, Ximena Pichel respondió que ha tenido conflictos con la administración por temas relacionados con sus mascotas.

“Me multan 3 mil pesos cada vez que saco a los perros sin correa. La mitad de mi deuda es por eso”, afirmó. También acusó a ciertos guardias de no abrirle la puerta o ignorar pedidos, lo que, según ella, detonó las discusiones.

“No es que esté loca y me pelee con todo el mundo, simplemente me defiendo cuando siento que me están agrediendo”, explicó. Aseguró que actualmente no tiene conflictos con los nuevos elementos de seguridad, a quienes describió como “educados y amables”, mientras que, según sus palabras, los elementos anteriores la ignoraban.

Así fueron las disculpas de Ximena Pichel

El 8 de julio, el diario Reforma publicó un comunicado firmado por Ximena Pichel, fechado el 6 de julio, donde ofrece una disculpa pública. “Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan”, reconoce el texto.

En el documento, Pichel se compromete a reflexionar sobre sus acciones, a enmendar el daño causado y a convertirse en una mejor persona. “No busco compasión ni excusas... busco transformar este momento en un punto de partida para crecer”, señala.

¿Quién es “Lady Racista” y por qué su caso se volvió viral?

El nombre de Ximena Pichel permanece en el centro del debate público luego de que se viralizara un video en el que lanza insultos racistas en actitud violenta contra un agente de tránsito en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales desde el 5 de julio, se observa a Pichel reaccionar de forma agresiva tras una multa de tránsito, para lo cual hace uso de un lenguaje discriminatorio. El asunto involucró también a su hijo, un adolescente de 16 años y su amigo, puesto que el joven evitó que el oficial colocara el inmovilizador al automóvil de Pichel y también violentó verbalmente al agente.

“ODIO a LOS NEGROS COMO TÚ”

Así se puso esta fina mujer a ofender y vejar a este agente de @SSC_CDMX

Le iban a poner el candado a su Mercedes en La Condesa por no pagar parquímetro, pero así se le fue al policía.

Él solo aguantó los insultos

SI LA VE TENGA CUIDADO

La reconoce? pic.twitter.com/ax3t55YVFh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 5, 2025

La indignación creció cuando se dio a conocer un segundo video en el que se le ve insultar a una mujer del personal de seguridad de su edificio con expresiones de la misma naturaleza. Las grabaciones detonaron una ola de críticas y el surgimiento del apodo “Lady Racista”, que se convirtió en tendencia.

“ESTA PINCHE GATA de MIERDA”

Es ooootro video de insultos, ofensas, vejaciones… de la Argentina Ximena Pichel.

Le quitó su tel a una mujer guardia xq no le abrieron la puerta.

Y así los insultó: de la misma forma en q ofendió, hace unos días, a un agente de @SSC_CDMX pic.twitter.com/NovalLvChg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 9, 2025

¿Qué dijo su expareja y padre de su hijo?

El exesposo de Pichel, Aarón Beas, compartió el 8 de julio una disculpa en sus redes sociales, en la que lamentó la conducta de su expareja. En su mensaje, se solidarizó con el oficial agredido y ofreció disculpas a nombre de su hijo, quien a pesar de tener una apariencia madura, sigue siendo un niño, según sus palabras. También exhortó a Ximena a hacer lo mismo, lo que, según el curso de los hechos, ocurrió horas después.

Pichel respaldó el gesto de Beas y aseguró que fue lo correcto dada la exposición que su hijo tuvo. “Fue una situación muy complicada y agresiva para él, y estuvo bien que su papá saliera a dar la cara”, declaró.

¿Qué hará Ximena Pichel después de este escándalo?

En la entrevista, Pichel aseguró que buscará ayuda psicológica para gestionar mejor su reactividad emocional y trabajar su tolerancia ante el enojo. Reveló que el fallecimiento de su madre la dejó emocionalmente vulnerable y que no ha podido procesar del todo el duelo.

“Estoy aprendiendo que tengo que calmarme y pensar en las consecuencias. Toda acción tiene una reacción, y esta fue la mía”, reconoció.