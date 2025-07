Quién es Aaron Beas, el actor y ex de Lady Racista que se disculpó en nombre de su hijo

En medio del escándalo que rodea a Ximena Pichel, conocida en redes sociales como “Lady Racista” tras protagonizar un acto de agresión verbal contra un agente de tránsito en la Ciudad de México, el nombre de Aaron Beas se convirtió en una tendencia. El actor, reconocido por su trayectoria en telenovelas mexicanas como “Amor en custodia”, estuvo casado con la modelo argentina y, aunque ya no mantienen una relación, decidió hablar públicamente para ofrecer disculpas a nombre de su hijo.

¿Cuál es la relación de Aaron Beas y Lady Racista?

El caso de Ximena Pichel desató una ola de indignación luego de que se viralizara un video donde insulta con frases racistas y clasistas a un policía de la CDMX. Durante el incidente, que tuvo lugar en la colonia Condesa, uno de sus hijos también intervino para grabar y confrontar al agente violentamente. Fue en ese contexto que el actor Aaron Beas —padre del menor— se vio directamente involucrado, aunque aclaró que su vínculo con Pichel terminó hace más de un año.

En un video compartido en sus cuentas oficiales de Facebook y X (Twitter) el 8 de julio por la tarde, Beas explicó que ya no tiene contacto con su expareja y que no comparte la custodia de su hijo debido a diferencias en su crianza, razón por la cual el contacto entre ellos se acabó. No obstante, expresó su deseo de asumir responsabilidad como padre.

¿Qué dijo Aaron Beas en su mensaje público?

A través de un video de más de tres minutos, Aaron Beas ofreció disculpas por la actitud de su hijo durante el altercado. Aunque reconoció que no justifica su comportamiento, explicó que el joven reaccionó impulsivamente al ver a su madre alterada.

“Yo quiero pedir una disculpa pública a nombre de mi hijo porque así como lo ven de grandote, finalmente es un niño. Es un adolescente de 16 años que yo creo que es un poco inmaduro para su edad”, expresó el actor, visiblemente preocupado. “Se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal y sentir la necesidad de protegerla. Eso no justifica lo que hizo, pero sí lo explica un poco”, agregó.

Aaron Beas también reiteró su repudio hacia cualquier tipo de discriminación y subrayó su orgullo por ser mexicano. Además, externó su deseo de que Ximena también aparezca para dar disculpas por su actitud, y aseguró que no hay justificación para las acciones de su expareja. Su intervención fue bien recibida por usuarios que valoraron su postura responsable, aunque el escándalo continúa generando repercusiones.

¿Quién es Aaron Beas y en qué ha trabajado?

Aaron Beas es un actor y modelo con una sólida trayectoria en televisión y moda. Es recordado por su participación en producciones como “Amor en Custodia”, “Se busca un hombre”, “Lo que callamos las mujeres” y “María Mercedes”. Además, ha trabajado en teatro y cine, de donde destacan producciones como “La Cenicienta” y “Pastorela Musical”.

En el ámbito del modelaje, Beas desfiló durante más de 16 años en pasarelas de México, Europa y Estados Unidos , donde colaboró con firmas internacionales como Versace, Armani, Hugo Boss y Tommy Hilfiger. También participó en más de 120 campañas publicitarias para marcas como Coca-Cola, Telcel y Eurodisney.

¿Qué ha dicho Ximena Pichel?

Hasta el momento, ni Ximena Pichel ni sus hijos han ofrecido declaraciones públicas. Mientras tanto, Aaron Beas ha recibido tanto críticas como muestras de apoyo por su postura pública frente a un episodio que sigue provocando reacciones y reflexiones sobre el racismo, la educación y la responsabilidad parental.