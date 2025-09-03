Suscríbete
Asaltaron al famoso hipnotista John Milton en carretera de Sinaloa: ¿Ya encontraron su camioneta?

Confirmó que no tiene heridas, pero fue encañonado.

September 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
John Milton

Delincuentes armados asaltaron al reconocido hipnotismo John Milton cuando se trasladaba en la carretera Culiacán - El Dorado, en las inmediaciones del ejido de El Quemadito, en Sinaloa.

Aunque se dijo en redes sociales que resultó herido, mediante un comunicado, confirmo que John Milton fue víctima del robo de su camioneta y no se encuentra con ninguna lesión.

En una transmisión en vivo, John Milton confirmó que los delincuentes le apuntaron con el arma, a él y sus acompañantes, para quitarles la camioneta y sus pertenencias.

“Lo que quiero es que me den mis pertenencias. Es lo único que pido, mis pertenencias, porque después de cuatro años, mis hijas me solicitaron, entre el trabajo de ambas, nos dieron la posibilidad de comprar unos boletos para ir de viaje”.

“Ellas me hicieron el favor de invitarme de viaje y en el vehículo, donde tengo mis pertenencias, van mi pasaporte, mi visa, y demás”, relató.

“Entonces, les pido, por favor, que si alguien conoce a las personas que robaron mis pertenencias que me hagan el favor de regresarme lo que me corresponde, es todo, gracias”, dijo John Milton

Ya recuperaron la camioneta

Medios locales confirman que la camioneta Cadillac modelo 2025 ya fue recuperada por autoridades federales y estatales.

El vehículo estaba en el ejido San Román, cerca del poblado de Alcoyonqui.

Sin embargo, aún no hay información sobre personas detenidas.

MrPepe Rivero
