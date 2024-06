Acertijo visual: solo las personas más observadoras logran encontrar al tigre oculto en menos de 10 segundos

¿Podrás resolver este difícil acertijo visual para encontrar al tigre?

Los acertijos visuales son una clase de juegos mentales que se han robado la atención de las personas desde siempre debido a su intrigante forma de poner a prueba las habilidades de quien participa.

En ese sentido, hay varios ejercicios que el portal de Genial Guru tiene a la mano, y algunos de ellos logran hacerse tan populares en redes sociales, como el reto de encontrar al tigre oculto entre la selva. ¿Lo has jugado?

El reto de encontrar al tigre en la jungla: ¿cómo resolver el acertijo?

Encontrar animales camuflados en la vegetación de un color similar es popular por la agilidad visual que pocas personas poseen a la hora de observar con atención.

La intención es encontrar al felino detrás de la jungla en menos de 10 segundos; si lo logras, serás de los pocos que tienen esta gran habilidad.

Mira la imagen a continuación:

¿Dónde está el tigre en la jungla? genial.guru

Un tip para resolver este acertijo

Si te has pasado de los 10 segundos o simplemente no has dado en el clavo al encontrar al tigre, puedes aplicar el truco del hilo conductor, que consiste en mirar detenidamente la vegetación y encontrar irregularidades por sección, si lo haces así, será más fácil encontrar una diferencia.

Por ejemplo, en este acertijo visual del tigre, el animal se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen, justo detrás de los árboles.

El tigre está detrás de los árboles.

Los beneficios de resolver acertijos con frecuencia

La actividad de resolver acertijos con frecuencia trae consigo varios beneficios para la salud mental. Según médicos y psicólogos, puede ayudar a estimular la atención y la concentración, al mismo tiempo que genera confianza en uno mismo y desarrolla la creatividad.

Cuéntanos, ¿pudiste resolverlo?