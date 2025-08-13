Se desploma elevador en Plaza Mitikah, donde fue la premier de la película Mirreyes Vs Godínez

La noche de este 12 de agosto, fecha en la que se realizó la premier de la película Mirreyes Vs Godínez, ocurrió el desplome de un elevador. Dos personas resultaron heridas.

El suceso ocurrió en Plaza Mitikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la Ciudad de México.

Servicios de emergencia llegaron al lugar. Según reportes de Más, el saldo fue de 2 personas lesionadas, un hombre de 47 y una mujer de 60 años.

La secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas lesionadas. Ambas presentaban lesiones en cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Otros cuatro elevadores que se encuentran en la plaza comercial Mitikah ya fueron suspendidos por el momento para hacer una revisión. Al filo de las 21:00 horas, las personas que se encontraban en la Plaza Mitikah fueron desalojadas.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, publicó en redes sociales:

“Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

En Plaza Mitikah llegó el elenco de ‘Mirreyes vs. Godínez’

Ante el estreno de la nueva entrega de la saga, invitados especiales y el elenco de Mirreyes Vs. Godínez se reunieron en el Centro Comercial al sur de la CDMX.

