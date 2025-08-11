Luto por Lina Bina: De qué murió la actriz de contenido para adultos a sus 24 años

Lina Bina era una creadora de contenido para adultos que perdió la vida a los 24 años.

Era conocida como MissJohnDough, y su muerte fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida, el pasado martes 5 de agosto.

La noticia conmocionó en redes sociales, donde ya habia despertado alarmas sobre su salud mental, al decir, días antes de su muerte, que estaba pasando por muchas cosas.

“Lo siento, he estado tan fantasmal. Estoy pasando por mucha mierda ahora mismo”, escribió en X el 1 de agosto.

Algunos medios como Infobae señalan que Lina Bina murió por complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y cuello.

Hay otros que no descartan las consecuencias por procedimientos estéticos. Sin embargo, aún no hay un informe oficial que vincule su muerte con alguna cirugía en especifico.

¿Qué se sabe de Lina Bina?

La creadora de contenido íntimo era originaria de Texas, Estados Unidos, y contaba con más de 10 mil seguidores en Instagram y 190 mil en TikTok.

Era una figura en ascenso que llamaba la atención por su aspecto físico. Sus fans lamentan su partida y le han dejado mensajes de despedida en sus redes sociales.