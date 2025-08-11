Suscríbete
Viral

Luto por Lina Bina: De qué murió la actriz de contenido para adultos a sus 24 años

Descanse en paz la actriz de cine erótico, conocida como MissJohnDough.

August 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
actriz-adultos-luto-.jpg

Murió actriz Lina Bina

Instagram

Lina Bina era una creadora de contenido para adultos que perdió la vida a los 24 años.

Era conocida como MissJohnDough, y su muerte fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida, el pasado martes 5 de agosto.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
abelito fiesta (1).jpg
Famosos
Abelito se roba la fiesta; se “casa” con Shiky, lo tratan como rey y se convierte en Leonardo Di Caprio
La segunda fiesta de la tercera temporada de La Casa de los Famosos tuvo una temática de playa
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM
August 08, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025

La noticia conmocionó en redes sociales, donde ya habia despertado alarmas sobre su salud mental, al decir, días antes de su muerte, que estaba pasando por muchas cosas.

“Lo siento, he estado tan fantasmal. Estoy pasando por mucha mierda ahora mismo”, escribió en X el 1 de agosto.

Algunos medios como Infobae señalan que Lina Bina murió por complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y cuello.

Hay otros que no descartan las consecuencias por procedimientos estéticos. Sin embargo, aún no hay un informe oficial que vincule su muerte con alguna cirugía en especifico.

¿Qué se sabe de Lina Bina?

La creadora de contenido íntimo era originaria de Texas, Estados Unidos, y contaba con más de 10 mil seguidores en Instagram y 190 mil en TikTok.

Era una figura en ascenso que llamaba la atención por su aspecto físico. Sus fans lamentan su partida y le han dejado mensajes de despedida en sus redes sociales.

actriz porno Luto Muertes
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nodal y Ángela.png
Viral
Ángela Aguilar y Christian Nodal se vuelven meme viral: el “trend de esposos” que desató burlas en redes
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
muerte-juan-carlos-0.jpg
Famosos
Luto por la muerte de Juan Carlos Ramírez, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’, a los 38 años; ¿Qué le pasó?
August 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
incendio-murio-nino.jpg
Viral
Reportero transmitía en vivo por incendio y capta grito desgarrador de padres al confirmar muerte de su hijo
August 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Adam Turck.png
Famosos
Adam Turck: el actor que murió al intentar detener una pelea, ¡había salido a pasear a su perro!
August 08, 2025
 · 
Luz Meraz
Adrian-Marcelo-Abelito(1).png
Famosos
Adrián Marcelo causa indignación al llamar “enano” de forma despectiva a Abelito
Adrián Marcelo, conocido por su humor ácido, volvió a encender polémica al referirse despectivamente a Abelito como “enano” tras su éxito en La Casa de los Famosos México.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
adrian-di-monte-salida.jpg
Famosos
Adrián Di Monte agradece que no fue el primer eliminado, pero admite que La Casa “es muy difícil”
Está feliz por volver con su esposa, y sabe que Cuarto Noche van por Ninel y Facundo.
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Georgina Rodríguez.png
Famosos
Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez tras años de rumores: ¡Se viene boda de lujo!
La pareja sorprendió al comprometerse luego de una larga historia de amor y especulaciones; el esperado “sí, quiero” llegó con un anillo deslumbrante y un mensaje en redes sociales.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
Ninel Conde
Famosos
¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde?: La Bombón Asesino abre su corazón: “No quiero avergonzar a mis hijos”
Recientemente compartió en La Casa de los Famosos México, su mayor temor como mamá: que se avergüencen de ella.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz