Romina Mircoli reveló la verdadera razón por la que Dulce no tuvo un funeral: ¡no podrás creerlo!

La inesperada muerte de Dulce a los 69 años ocurrida el día de Navidad acabó por marcar definitivamente al 2024 como un año de dolorosas pérdidas para el mundo del espectáculo; sin embargo, esta partida también estuvo envuelta en la polémica debido a un asunto muy delicado: la famosa no tuvo un funeral.

A pesar de que los restos de Dulce sí llegaron a la García López Casa Pedregal, el mismo lugar donde ocurrieron las exequias de Silvia Pinal, los amigos y la familia de la cantante se toparon con una desagradable sorpresa: no habría un funeral para ella ya que sus restos, luego de ser cremados, sólo quedarían bajo resguardo para luego ser trasladados a la Basílica de Guadalupe para una misa, lo que dejó muy mal parada a su hija Romina ... ¿pero qué pasó realmente?

¿POR QUÉ DULCE NO TUVO UN FUNERAL?

Durante una reciente charla que Romina Mircoli tuvo con Andrea Escalona en el programa “Hoy”, la hija de Dulce reconoció que hubo una razón muy poderosa por la que hubo tanta prisa por cremar los restos de la cantante sin darles la oportunidad de tener un funeral para que sus amigos y los fans se despidieran de ella.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así' "

A decir de la también cantante, la salud de Dulce se deterioró a pasos agigantados luego de que le fuera detectado un enorme tumor afuera de la pleura del pulmón que acabó por vencerla.

Dulce quedó tan deteriorada, aseguró Romina, que uno de sus últimos deseos fue que nadie la viera en ese estado vulnerable y, por ello, los restos de la cantante sólo tuvieron un breve funeral rodeado de hermetismo al que sólo asistieron los familiares más cercanos ya que su cuerpo sufrió estragos muy serios.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así (…) tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor, una urna que brille”, detalló la única hija de Dulce en su charla con “Hoy” que causó un gran impacto en el mundo del espectáculo.

