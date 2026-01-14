Verónica Castro otra VÍCTIMA de Julio Iglesias: “Cómo no me dejas que lo haga en el camerino, lo hago aquí”

“Me agarró la nalga arriba de un escenario”…

Alrededor del cantante español Julio Iglesias se han creado leyendas como el que nunca ha dormido solo, que ha estado íntimamente con más de 3 mil mujeres o que cuando iba en serio con alguna de ellas, le regalaba un reloj de oro Cartier.

A la par de que triunfaba en los escenarios mundiales, crecía su fama de ‘latín lover’ y él mismo declaraba “a mí lo que me falta es tiempo para hacer el amor”.

Hace años en otra entrevista decía: “A mí me encantan las mujeres, siempre me han gustado, son hermosas. Si hubiera sido un poco maricón, sería el más grande maricón de todos, pero me gustan las mujeres”.

Iglesias, quien le cantaba al amor sin reservas también proyectaba una masculinidad que normalizaba la cosificación. En una sesión de fotos con tres mujeres exclamaba a los fotógrafos: “Una es mi novia, otra mi amante y a la otra la he encontrado”.

A Julio se le perdonaba todo, sus conductas de violencia sexual contra las mujeres no eran tomadas con la seriedad necesaria, y algunas de sus acciones se confundían con galantería.

Frases como ‘le robó un beso’ eran replicadas hasta en los medios de comunicación, aunque se trataba de un acto sin el consentimiento de una persona.

Y así transitó la carrera de Iglesias, sin acusaciones ni repercusiones por su actuar hasta ayer, luego de que dos mujeres lo señalan por haberlas acosado y agredido sexualmente en 2021, esto según una investigación conjunta publicada por eldiario.es, de España, y Univisión Noticias, en Estados Unidos.

‼️EXCLUSIVA | Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales



Una investigación de @eldiarioes con la colaboración de @nmasunivision https://t.co/4xLx4KrmgM pic.twitter.com/wnWQcr3L6S — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

El reportaje, elaborado durante varios meses, recoge testimonios detallados de las víctimas, además de documentos que confirman la relación laborar con el intérprete español. La investigación detalla que los hechos habrían ocurrido en distintas propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las afectadas se desempeñaba como empleada del hogar, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta personal del artista. Ambas narraron episodios de violencia sexual, abuso de poder y humillaciones en el entorno laboral.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitó que se realice una investigación de las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias, reveladas por elDiario.es y Univisión. “Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final”, dijo en sus redes sociales.

Acoso a conductoras de televisión en vivo

La sociedad todo le consentía y él se veía intocable. Sin embargo, su actitud machista le llevó a atacar a muchas periodistas tomándolas de la cara con ambas manos, besándolas en la boca sin su consentimiento y forcejeando en algunas ocasiones. En numerosas entrevistas, mostraba una cercanía que resultaba extraña y que años después están saliendo a la luz y las críticas no se han hecho esperar.

El intérprete español obligó a la leyenda argentina Susana Giménez a besarlo en varias ocasiones.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

“Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión”, escribió Fonsi Loaiza.

En 1997, mientras cantaba en el programa ‘Viva el lunes’ con Natalia Cuevas, Iglesias también la tomó del rostro para obligarla a besarlo.

Hay otro momento que resurgió, cuando Julio Iglesias sorprendió a una periodista de la cadena PAT al darle un beso en la boca ante las cámaras.

Verónica Castro se suma a las conductoras agredidas

‘La Chaparrita Consentida’ reveló que vivió dos momentos con Julio, una vez que le tocó una nalga y, otra, la besó, sin que, en ninguna de las dos ocasiones tuviera consentimiento.

El programa ‘Ventaneando’ revivió una entrevista de Castro, de 2022, cuando relata que la primera vez que coincidió con Iglesias fue en un evento musical donde, además de ellos, habían múltiples personalidades de la época, sin embargo, el español, sin importar la presencia de las otras personas, tocó uno de los glúteos de Verónica, lo que desató su enojo.

“Me agarró la nalga arriba de un escenario, habíamos varios artistas y, entonces, era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre allí, estaba Julio Iglesias, se queda atracito de mí y, de repente, siento que alguien me agarra la pompa, y ‘chin’, que meto un trancazo para atrás, porque dije ‘el que haya sido, se lleva su trancazo’ y era Julio”, contó.

Cuando la actriz confronto al cantante, dice que obtuvo como respuesta que como no lo dejaba acercarse en privado, lo hacía en público.

“Le digo ‘óyeme, cabr*n, ¿por qué me agarras la nalga?’ y no sé cuánto, que me dice ‘no me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario’”.

Ante lo vivido, Verónica se negaba a realizarle entrevistas cuando visitaba México, sin embargo, tuvo que reunirse de nuevo con él, y volvió a enfrentar un comportamiento de acoso.

“Dije ´’no, porque se porta muy mal y hace cosas de las que luego no sé cómo salir de ellas’, me insistieron que era para saber que ya llegó a México, bueno, ahí voy..., estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México y, de repente dice ‘mira, yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo, y ahorita que estamos en frente de la cámara…’, se levanta, me agarra de la cabeza y me da un beso, ¿y qué haces, Pati?, frente a la cámara, le digo ‘¿por qué me haces esto?’, responde ‘porque no te dejas en el camerino’”, concluyó Castro.

