Las tres telenovelas de Fernando Colunga que fueron un éxito con el productor Juan Osorio

La colaboración de Juan Osorio con Fernando Colunga lleva ya más de 3 décadas.

“Amanecer”, la telenovela que termina este 24 de octubre es su cuarto trabajo en televisión juntos desde 1991, cuando el productor lo llevó a la pantalla para una de sus primeras oportunidades en el melodrama.

Fernando Colunga ha dicho que con este melodrama en el que comparte el protagónico con Livia Brito, se buscó retomar el melodrama clásico, con villanos movidos por la ambición y una pareja romántica que va del odio al amor a lo largo de la historia.

Es precisamente eeste tipo de telenovelas tradicionales las que ha hecho casi siempre con Juan Osorio y siempre con éxito de audiencia.

Aquí te recordamos lo que ha sido esta mancuerna.

Madres Egoístas, el debut

Fernando Colunga había picado pierda durante tres años en la televisión para buscar su gran oportunidad. Tras ser doble de Eduardo Yáñez, las oportunidades parecía que se alejaban... hasta que llegó con Juan Osorio, el productor que le dio su primer personaje con crédito en pantalla.

Se trata de la telenovela “Madres egoístas”, protagonizada por Julieta Rosen y Orlando Carrió. La villana está a cargo de María del Sol y ahí es donde entra Jorge, su amante joven, interpretado de manera descarada por Colunga.

Porque el amor manda, la reunión de Colunga y Osorio

Después de aquella primera colaboración en 1991, sus caminos se separaron. Colunga se convirtió en el galán de moda y protagonizó proyectos tan importantes como las tres Marías junto a Thalía.

Pero 20 años después de haberle dado aquella primera oportunidad en televisión, Osorio quiso tenerlo como protagonista para “Porque el amor manda”.

Con un libreto lleno de equívocos y situaciones románticas, la telenovela sacó a Colunga del estereotipo del galán serio y flemático para darle un aire divertido y hasta cómico.

El final fue uno clásico, con boda y escena de noche de bodas incluido.

La boda de Alma y Jesús Televisa

Nunca te olvidaré, la consolidación de la mancuerna con Osorio

Luis Gustavo viaja a la casa donde creció para el funeral de su padre. Ahí se reencuentra con Esperanza, de quien siempre estuvo enamorado pero a la que consideraba un amor imposible,

Colunga es Luis Gustavo y Edith González es Esperanza Televisa

Las triquiñuelas de su madre (interpretada de manera magistral por Alma Muriel) lo habían mantenido alejado de Esperanza pero ahora parece que por fin podrán estar juntos, resolver sus problemas, aclarar las confusiones y ser felices para siempre.

Lamentablemente una desgracia ocurre en la vida de la pareja, desgracia que le da sentido al titulo de la telenovela.