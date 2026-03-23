Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparo tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”

Moisés Peñaloza enfrenta uno de los desafíos más intensos de su carrera con su participación en la telenovela “Corazón de oro”, donde interpretará a Leandro, un boxeador. Para meterse de lleno en el personaje, el actor se ha entregado por completo al entrenamiento, sometiéndose a una transformación física de casi tres meses.

“Fue muy difícil. Cualquiera puede subirse a un ring y simular que pelea o dar golpes, pero los boxeadores de verdad necesitan mucho tiempo para aprender una técnica: para saber cómo golpear, cómo defenderse y ser muy reactivos. Lo que yo hice fue prepararme durante estos casi tres meses, de diciembre para acá, y estoy contento con los resultados porque logré un cambio físico y también, en esta fase de iniciación, logré familiarizarme con los movimientos”, explicó.

El actor dejó claro que, en la ficción, la seguridad es prioridad y que cada escena en la que se sube al ring la aborda con sumo cuidado y responsabilidad. “Cuando actúas no hay necesidad de lastimar a tu compañero, todo es ficción. Hay que ponerse de acuerdo, crear una coreografía y respetarla”.

Asimismo, compartió cómo el deporte le ha cambiado la rutina: “Este personaje me enfrentó a un gran reto, que fue el de la disciplina: despertarme y tener las ganas, y si no las tienes, motivarme para levantarme, ir al gimnasio y practicar un deporte. El boxeo no es que sea mi deporte favorito; siempre me ha gustado y lo he seguido desde pequeño, pero nunca había tenido la oportunidad de adentrarme del todo. Ahora tengo esa emoción y ese desafío de entrenar todos los días, aunque esté cansado o haya hecho ejercicio”.

Moisés Peñaloza estuvo en “El Ángel de Aurora” y “Me atrevo a amarte”

Moisés Peñaloza agradece la oportunidad de trabajar en una producción con quienes ha formado un excelente equipo. “Me pone contento estar aquí. Después de El Ángel de Aurora y Me atrevo a amarte, pensé: ‘¿qué viene en la carrera?’. Y llegó esta oportunidad de trabajar con Pedro Ortíz de Pinedo, lo cual me llena de emoción porque es una producción que ya conozco, donde siempre me han cobijado”.

El cambio físico en Peñaloza ha sido evidente.

“En la última telenovela pesaba 81 kilos, o por ahí, entre 79 y 83 kilos. Ahora estoy pesando 94 kilos, son más de 10 kilos de aumento. Le he puesto mucha disciplina y cariño a todo lo que tiene que ver con mi personaje”.

Moisés Peñaloza es un actor tan comprometido que procura no usar dobles.

“Siempre he dicho que me considero, además de un actor completo, un actor de acción. Me gusta mucho el stunt. He tenido la oportunidad de capacitarme durante tres años consecutivos con la gente de Televisa. Siempre haré todo lo que pueda y esté en mis manos para no tener que recurrir a mi doble, eso me hace feliz. Pero obviamente, más allá de cuidarse uno, hay que cuidar la producción; si uno se lastima, repercute en todos”, expresó.

El actor no descarta continuar con sus entrenamientos de boxeo, ya que le ha ayudado mucho en términos de disciplina. “Siempre he dicho que uno de los deportes que más puede ayudarte a tener un cambio radical es el boxeo, junto con la natación. Así que invito a toda esa gente que, de repente quiere ver un cambio radical, a que vivan la experiencia de entrenar box de manera disciplinada por lo menos tres meses consecutivos, pensando que van a tener una pelea. Estoy seguro de que el cuerpo, las emociones, todo les va a cambiar”.

“El boxeo es un deporte que me encantaría practicar el resto de mi vida. De hecho, como dato curioso, Gabriel Soto me comentó una vez que antes de comenzar con su fundación y de empezar a pelear, a él le tocó un proyecto similar al que estoy haciendo ahora, y no conocía el boxeo. Comenzó a adentrarse, a prepararse y, posteriormente, inició todo esto de la fundación y su amor por el box”.

Moisés Peñaloza asegura que vive un momento extraordinario en su carrera y en su vida: “Lo que me mantiene hoy más que nunca concentrado son los objetivos que tengo. Por un momento los perdí, porque llegué a un punto en el que siempre me preguntaba: ‘¿cuándo me tocará protagonizar? ¿Cuándo me llegará ese personaje importante?’”.

“Y hace dos años me llegó un personaje que me cambió la vida y mi carrera, que me colocó en otro lugar. Y eso también implica una reestructuración: ‘¿ahora hacia dónde voy?’. Sigo pensando qué otros retos podrían venir. Definitivamente, como siempre lo he dicho, me encantaría protagonizar en todos los horarios y seguir contando historias. De hecho, se vienen un par de objetivos nuevos, series y cine para fin de este año. Estoy contento con la oportunidad que la vida me da de poder hacer lo que me gusta. Si lo crees, lo creas. Si crees que eso te hace feliz, disfrútalo. Y yo realmente lo estoy disfrutando”, concluyó.