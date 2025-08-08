¿Volvería Gabriel Soto con Geraldine Bazán? Esto dice el actor

Gabriel Soto puso un alto a los rumores sobre una posible reconciliación con Geraldine Bazán. Ante la insistente pregunta de los medios, fue claro al expresar que entre ellos no hay regreso sentimental, pero sí un respeto mutuo y una alianza inquebrantable por sus hijas.

Durante la promoción de su nueva telenovela Monteverde para TelevisaUnivision, Soto fue cuestionado acerca de si podría haber una nueva oportunidad romántica con Bazán. Él respondió sin titubeos:

“No, no creo, ya pasaron muchos años” Gabriel Soto

Sin embargo, subrayó el profundo cariño que aún siente por ella: “Siempre va a ser familia, es la mamá de mis hijas, por ese simple hecho merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo”

Lejos de especulaciones, Gabriel Soto enfatizó que lo que realmente sobrevive entre ellos es la responsabilidad y el compromiso compartido en la crianza de sus hijas. Ambos coinciden en que ellas son su prioridad, y se reafirman el cariño y el respeto.

Geraldine también lo descarta: el pasado quedó atrás

Por su parte, Geraldine Bazán también ha cerrado la puerta a retomar esa relación. En distintas entrevistas ha sido categórica al afirmar que no considera una reconciliación “por ningún motivo ni circunstancia”.

Entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán no hay ni habrá reconciliación, solo cordura, respeto y la convicción de que su historia hoy es una alianza de amor familiar, como padres, no como pareja. La puerta puede estar abierta al amor, pero no entre ellos.