Así lucía Yadhira Carrillo en la primera telenovela que protagonizó

Hace 23 años Yadhira tuvo su primer personaje protagónico en telenovelas; y fue muy complejo

September 28, 2025 • 
Alejandro Flores
yadhira carrillo.jpg

A 23 años de su primer protagónico

Televisa

“Los hilos del pasado” representa un regreso inusitado en la televisión mexicana: el de Yadhira Carrillo.

Inusitado porque pocas veces una actriz se había retirado tanto tiempo de la pantalla: la última vez que Yadhira estuvo en un melodrama fue en 2008 con “Palabra de Mujer”.
Hasta ese 2008, la carrera de Yadhira había sido siempre en asenso, con personajes protagónicos desde 2002 y casi siempre con una complejidad importante.

En ese año de 2002, Yadhira recibió del productor Ernesto Alonso su primera oportunidad para hacer el personaje principal de un melodrama: “La otra”.

laotrayadhiracarrillo.png

El primer protagónico de Yadhira

Lo complicado el proyecto es que Yadhira tenía que interpreta a un personaje doble: ser al mismo tiempo la buena y la villana.
La sinopsis explica el drama a partir de Bernarda Saiz, una atractiva mujer que vive con sus dos hijas, Eugenia y Carlota. El padre de la niñas, Leopoldo, es un empresario... que está casado. El día de su muerte, Bernarda decide acudir al funeral para revelar que es la amante.

juan soler y yadhira carrillo.jpg

Carlota y Cordelia; una buena, la otra villana

Televisa

El doble personaje de Yadhira Carrillo

El primer personaje de Yadhira es Carlota, quien se convierte en una mujer inteligente, dulce y de buenos sentimientos. La historia avanza luego para contar la vida de la familia de Álvaro Ibañez, un joven médico con aspiraciones de contribuir a mejorar la vida de sus pacientes. Los papá de Álvare están en Morelos, lidiando con una villana: Cordelia... quien es idéntica a Carlota.

A partir de ahí, el melodrama enlaza ambas historias hasta que ambas mujeres luchan por el amor de Álvaro, aunque evidentemente con objetivos diferentes: Carlota lo ama y Cordelia lo que quiere es su dinero.

Yadhira Carrillo Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
