¿Angélica Rivera repetirá la historia de Angélica Aragón? Este fue el final de Mirada de Mujer

¿Eloisa se va con Pablo o se queda con Octavio?

Esta pregunta sacudirá al espectador de la tercera temporada de “Con esa misma mirada”, la serie de ViX que significó el regreso de Angélica Rivera a la televisión.

Los nuevos capítulos se estrenan este 17 de octubre con la promesa de darle un final a la angustia de Eloisa: debe aceptar de nuevo a Octavio, su marido con el que creó y crío a una familia durante dos décadas o se arriesgará a la aventura de irse con Pablo, el hombre que le ayudó a descubrirse nuevamente sensual y atractiva.

En esta nueva temporada veremos que el dilema se complica por la enfermedad súbita de Octavio, quien ante una nueva oportunidad de vida, promete cambiar para recuperar a su familia, incluyendo a Eloisa.

Similitudes de Mirada de Mujer y Con esa misma mirada

El éxito de “Con esa misma mirada” ha demostrado la vigencia del mensaje central de esta historia en la que una mujer se debate entre el amor que la hace feliz y la monotonía de ser una madre desvalorizada.

El libreto conserva, por tanto, la esencia del que fue un éxito con “Mirada de Mujer”, aquella telenovela de finales de los 90 que rompió esquemas de la televisión al tener como protagonista a una actriz madura y no a una joven.

Angélica Aragón interpretó a María Inés, una mujer que igual que la Eloisa de Angélica Rivera, está atrapada en la encrucijada de irse o no a la aventura de la sensualidad y la pasión.

En el caso de “Mirada de Mujer”, el joven atractivo era Alejandro Salas (Ari Tlech) mientras que el esposo machista y con una amante era Fernando Luján.

El final de Mirada de Mujer se repetirá

Y el final de “Mirada de Mujer” es el mismo: ¿a quién debe aceptar María Inés?

La escena se desarrolla en una reunión en la que están presentes ambos hombres. Alejandro Salas entonces se arma de valor y atraviesa la sala mientras dice: “María Inés ¿te quieres casar conmigo?”.

María Inés no responde de inmediato porque tiene ciertas condiciones. Pero al final, ya a solas, acepta la propuesta.

-Vuelvo por usted, dice Salas

-Eso espero, responde María Inés.

Luego Alejandro Salas, se devuelve para verla y decirle: “Esa mirada me demostró que yo era un hombre de verdad”.

Un historia perenne ViX y Azteca

Falta saber si la Eloisa de angélica Rivera toma esa misma decisión de elegir amor por encima de los prejuicios y la pasión por encima de las convenciones sociales.

