Suscríbete
Telenovelas

¿Angélica Rivera repetirá la historia de Angélica Aragón? Este fue el final de Mirada de Mujer

Este 17 de octubre se estrena la tercera temporada de Con esa misma mirada, en la que, igual que en el final de Mirada de Mujer, Eloisa debe decidir entre el amor de un joven o la reconciliación con su marido

October 17, 2025 • 
Alejandro Flores
anelicarivera angelica aragon.jpg

Un mismo personaje, pero 3 dácadas después

Azteca y ViX

¿Eloisa se va con Pablo o se queda con Octavio?

Esta pregunta sacudirá al espectador de la tercera temporada de “Con esa misma mirada”, la serie de ViX que significó el regreso de Angélica Rivera a la televisión.
Los nuevos capítulos se estrenan este 17 de octubre con la promesa de darle un final a la angustia de Eloisa: debe aceptar de nuevo a Octavio, su marido con el que creó y crío a una familia durante dos décadas o se arriesgará a la aventura de irse con Pablo, el hombre que le ayudó a descubrirse nuevamente sensual y atractiva.

En esta nueva temporada veremos que el dilema se complica por la enfermedad súbita de Octavio, quien ante una nueva oportunidad de vida, promete cambiar para recuperar a su familia, incluyendo a Eloisa.

Similitudes de Mirada de Mujer y Con esa misma mirada

El éxito de “Con esa misma mirada” ha demostrado la vigencia del mensaje central de esta historia en la que una mujer se debate entre el amor que la hace feliz y la monotonía de ser una madre desvalorizada.
El libreto conserva, por tanto, la esencia del que fue un éxito con “Mirada de Mujer”, aquella telenovela de finales de los 90 que rompió esquemas de la televisión al tener como protagonista a una actriz madura y no a una joven.
Angélica Aragón interpretó a María Inés, una mujer que igual que la Eloisa de Angélica Rivera, está atrapada en la encrucijada de irse o no a la aventura de la sensualidad y la pasión.
En el caso de “Mirada de Mujer”, el joven atractivo era Alejandro Salas (Ari Tlech) mientras que el esposo machista y con una amante era Fernando Luján.

Todo sobre la nueva temporada de La Isla Desafío Extremo

Ponte al día en este reality show

mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025

El final de Mirada de Mujer se repetirá

Y el final de “Mirada de Mujer” es el mismo: ¿a quién debe aceptar María Inés?
La escena se desarrolla en una reunión en la que están presentes ambos hombres. Alejandro Salas entonces se arma de valor y atraviesa la sala mientras dice: “María Inés ¿te quieres casar conmigo?”.
María Inés no responde de inmediato porque tiene ciertas condiciones. Pero al final, ya a solas, acepta la propuesta.
-Vuelvo por usted, dice Salas
-Eso espero, responde María Inés.
Luego Alejandro Salas, se devuelve para verla y decirle: “Esa mirada me demostró que yo era un hombre de verdad”.

anelicarivera angelica aragon (1).jpg

Un historia perenne

ViX y Azteca

Falta saber si la Eloisa de angélica Rivera toma esa misma decisión de elegir amor por encima de los prejuicios y la pasión por encima de las convenciones sociales.

Con esa misma mirada Mirada de mujer Angélica Rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica riveracantante (1).jpg
Famosos
El pasado musical de Angélica Rivera: recordamos los discos que grabó como cantante
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
pablo-alboran-papas-.jpg
Telenovelas
‘Papás por siempre': Elenco se reunió para ver el estreno entre risas, pastel... ¡Y Pablo Alborán!
October 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
papas-por-siempre-elenco--0.jpg
Telenovelas
Quién es quién en Papás por siempre, la nueva telenovela con Ariadne Díaz y José Ron
October 13, 2025
 · 
TVyNovelas
ganriel soto.jpg
Telenovelas
La transformación de Gabriel Soto: de amigo feo a superar la crisis de los 50
October 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
jessi-uribe-.jpg
Famosos
Jessi Uribe vive un amor bonito y busca conquistar al público mexicano
A pesar de haber sido el villano en su relación anterior, ahora disfruta su matrimonio y lo único que busca el cantante colombiano es conquistar al público mexicano
October 16, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
javier-camarena-.jpg
Famosos
Javier Camarena brilló en Gala Casa Colibrí 2025 en el MUAC, a beneficio de Fundación Antes de Partir A.C.
El tenor compartió su impecable talento en el proyecto que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.
October 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-repatriacion.jpg
Famosos
Restos de Fede Dorcaz fueron repatriados: ¿Cuándo y en qué lugar de Argentina será sepultado?
Sus padres lograron el objetivo de darle descanso eterno en su tierra.
October 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Federica-Quijano.jpg
Famosos
Federica Quijano tenía miedo de que le quitaran a sus hijos por ser bisexual: me pedían un papá para ellos
La cantante tuvo una charla sincera con su hermano ‘Apio’.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez